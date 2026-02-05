田村亮、ロンブー再結成の可能性に言及
【モデルプレス＝2026/02/05】お笑いタレントの田村亮が2月5日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。田村淳とのお笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号の再結成の可能性について言及した。
【写真】今年解散の人気芸人、歴史感じる秘蔵ショット
今回、番組ではロンドンブーツ1号2号についてトークを展開。再結成の可能性についての話題になると亮は「全くなし」と明かした。
再結成の可能性を否定した亮だったが、レギュラーの島崎和香子から「なんで？だってゼロじゃない。なんかあったら（再結成）すれば良いじゃない」と言われると「自分はないと思って、三十何年やっていたのを別れた」と自身の考えを明かした。
また、亮は「再婚することを前提で離婚する人は嫌でしょ」と話すと島崎は「独身の私は全然わからない（笑）」と話しスタジオの笑いを誘う場面も。スタジオから「時が流れると解散したバンドさんとかも…」「淳さんが言ってきたらOKなんですか？」と尋ねられると「（淳が）言ってきたら内容は聞くかも」と話しつつも「今では全く考えていない」と断言した。
そして、お笑いコンビ・ハライチの澤部佑が「今のところは全くなし」と話すと、亮は「『今のところは』って言ってない！全くなしって、勝手に！」と強調していた。
2023年、吉本興業は亮とのエージェント契約を終了。その後もロンドンブーツ1号2号はコンビで活動していたが、2025年6月24日に解散を発表した。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】今年解散の人気芸人、歴史感じる秘蔵ショット
◆田村亮、ロンブー再結成の可能性は？
今回、番組ではロンドンブーツ1号2号についてトークを展開。再結成の可能性についての話題になると亮は「全くなし」と明かした。
また、亮は「再婚することを前提で離婚する人は嫌でしょ」と話すと島崎は「独身の私は全然わからない（笑）」と話しスタジオの笑いを誘う場面も。スタジオから「時が流れると解散したバンドさんとかも…」「淳さんが言ってきたらOKなんですか？」と尋ねられると「（淳が）言ってきたら内容は聞くかも」と話しつつも「今では全く考えていない」と断言した。
そして、お笑いコンビ・ハライチの澤部佑が「今のところは全くなし」と話すと、亮は「『今のところは』って言ってない！全くなしって、勝手に！」と強調していた。
◆ロンドンブーツ1号2号、2025年6月に解散
2023年、吉本興業は亮とのエージェント契約を終了。その後もロンドンブーツ1号2号はコンビで活動していたが、2025年6月24日に解散を発表した。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】