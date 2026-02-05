【ドトール】春限定「ふわりと香る。桜フェア」開催 / 桜×ゆずのドリンクや桜スイーツ、桜コーヒーが登場
ドトールコーヒーショップでは、2月19日(木)より春限定企画「ふわりと香る。桜フェア」を開催する。期間中は、桜の風味を生かしたドリンクやスイーツに加え、春限定のコーヒー「プレミアムローストコーヒー桜」を数量限定で展開。また、「ドトール バリューカード」利用者を対象とした100ポイントプレゼントキャンペーンも同時開催される。
【ラインアップ商品をすべて画像で見る】抹茶わらびもち桜オレ、桜ピーチグリーンティー、桜チョコミルクレープ、桜どらやき、桜マフィン、桜バウムクーヘン、桜香るショコラフィナンシェなど〈春限定 桜ドリンク(価格はすべて税込)〉
◆「ゆず香る 桜オレ」(ホット･アイス)
Sサイズ:540円〜
淡い桜色の桜ミルクに、香り高くすっきりとした酸味の木頭柚子ジュレを合わせた春限定ドリンク。ホイップの上には柚子ジュレソースをトッピングし、抹茶パウダーとさくらパウダーで春らしい見た目に仕上げている。
◆「ゆず香る 抹茶わらびもちオレ〜桜〜」(アイスのみ)
640円
桜ミルクと抹茶わらびもちを合わせたデザートドリンク。仕上げに木頭柚子ジュレを加え、和のテイストを引き立てている。抹茶わらびもちの食感も楽しめる一杯。
◆「桜香る ピーチグリーンティー」(アイスのみ)
550円
グリーンティーに桜ソースを合わせ、果肉入りの白桃ソースで爽やかな味わいと食感をプラス。暖かい季節にすっきりと飲めるドリンク。〈春限定 桜スイーツ(価格はすべて税込)〉
◆「桜香るパリパリチョコミルクレープ」
540円
香ばしく焼き重ねたクレープ生地に、ホイップクリームと苺チョコを重ね、トップには苺風味のナパージュをコーティング。桜の香り漂うホイップとソースで華やかに仕上げた、春らしいスイーツ。
◆「もっちり桜どらやき」
300円
桜香るもっちり食感のどら焼き。国産よもぎ入りの大福で桜餡を包み、北海道小豆とともにサンドした、春ならではの味わい。
◆「ふんわり桜マフィン」
290円
桜の葉を練り込んだマフィン生地に桜餡を忍ばせ、淡いピンク色のクランブルをトッピング。ほんのり広がる桜の香りが楽しめる。
◆「しっとり桜バウムクーヘン」
290円
北海道産生クリームを使用した、しっとり食感のバウムクーヘン。桜の香りがふわっと広がる春限定商品。
◆「桜香るショコラフィナンシェ」(1箱/3個入)
730円
淡い桜色のフィナンシェ生地の中央に桜味のショコラクリームをあしらい、塩漬け桜葉を生地に混ぜ込んだ、やさしい味わいの商品。※数量限定
◆「プレミアムローストコーヒー桜」
･コーヒー粉(200g):1,360円
･ドリップカフェ(5パック):590円
生豆生産国:エチオピア、グアテマラ、他
焙煎:中煎
桜チップで燻しながら焙煎した春限定ブレンド。桜パウダーを合わせ、華やかな桜の香りとやさしい甘味が特徴。※数量限定
【ラインアップ商品をすべて画像で見る】抹茶わらびもち桜オレ、桜ピーチグリーンティー、桜チョコミルクレープ、桜どらやき、桜マフィン、桜バウムクーヘン、桜香るショコラフィナンシェなど〈販売概要〉
販売開始日:2026年2月19日(木)
販売店舗:ドトールコーヒーショップ
※一部取扱いのない店舗あり
※数量限定商品はなくなり次第終了〈ドトール バリューカード100ポイントプレゼントキャンペーン〉
キャンペーン期間:2026年2月19日(木)〜4月8日(水)
内容:対象の桜メニュー1点以上と「プレミアムローストコーヒー桜」(粉･ドリップ)1点以上購入で、+100ポイントをプレゼント
桜メニュー：「ゆず香る 桜オレ」、「ゆず香る 抹茶わらびもちオレ〜桜〜」、「桜香る ピーチグリーンティー」、「桜香るパリパリチョコミルクレープ」、「もっちり桜どらやき」、「しっとり桜バウムクーヘン」、「ふんわり桜マフィン」、「桜香るショコラフィナンシェ」（1箱／3個入）
※期間中1回まで
※同一店舗･同日･同一会計でなくても対象
※ポイント付与は2026年4月末予定