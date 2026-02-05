【2月のてんやWeek!!】「海老と野菜の上天丼弁当」が持ち帰り限定で160円引きの600円(税込)に!「えび天1本無料券」の配布も【2月16日〜22日限定】

ロイヤルグループが展開する「てんや」は、2月16日〜2月22日の間、『てんやWeek!!』を開催する。

『てんやWeek!!』は、月に1度開催している企画。2月は「海老と野菜の上天丼弁当(税込760円)」を持ち帰り限定で特別価格の税込600円で販売する。

【2月のてんやWeek!! 対象商品の画像はこちら】海老×2･なす･かぼちゃ･いんげんがのった「海老と野菜の上天丼弁当」が160円引きに

また、同期間中、持ち帰り弁当･盛合わせを購入した人に、「お持ち帰り限定 えび天1本無料券」を各店1,000枚限定でプレゼントする。

〈『2月のてんやWeek!!』概要〉

【実施期間】

2月16日〜2月22日

【販売商品】

海老と野菜の上天丼弁当(海老×2･なす･かぼちゃ･いんげん)

【販売価格】

税込600円(通常価格は税込760円)

※割引券･サービス券･クーポン券･リッチモンドクラブ10%OFF優待等は利用できない。

【販売対象外店舗】

■てんや

諏訪店/松本双葉店/佐久平店/長野徳間店/川中島店/富山本郷新店/高岡宮田町店/仙台六丁の目店/上里SA店/富士川SA店/羽田空港第1ターミナル店/羽田空港第2ターミナル店/未来ダイニング文京グリーンコート店/川崎アゼリア店/刈谷ハイウェイオアシス近鉄パークハウス店/けやきウォーク前橋店/イオンモール大日店/新千歳空港店/銀座店/府中店/サンシャイン店/聖蹟桜ヶ丘店/ボーノ相模大野店/ららぽーと柏の葉東急ストア店/ビーンズ赤羽店/錦糸町テルミナ2店/南砂町ショッピングセンターSUNAMO店/コクーンシティさいたま新都心店/あべのキューズモール店/トレッサ横浜店

※名鉄イン名古屋金山アネックス店は朝食時間帯(6:30〜9:30)までの間は実施しない。

■天ぷらてんや

FKD宇都宮インターパーク店/川越野田店

〈「お持ち帰り限定 えび天1本無料券」配布概要〉

【配布期間】

2月16日〜2月22日

【配布枚数】

各店1,000枚限定

※各店予定枚数に達し次第、配布終了。

【有効期限】

2026年3月1日〜3月31日

【配布対象】

･持ち帰り弁当･盛合わせ購入者

【利用条件】

･対象商品は持ち帰り弁当･盛合わせのみ。天ぷら単品･サイドメニュー･デリバリーは対象外。

･えび天1本無料券1枚で、対象商品4品まで(各商品に海老天1本ずつ)利用可能。

※他サービス券、無料券、リッチモンドクラブ10%OFF優待等との併用不可。

※一部店舗で実施の390天丼と、てんやWeek!!商品、特別割引商品には利用不可。

【配布対象外店舗】

新千歳空港店/けやきウォーク前橋店/上里SA店/羽田空港第1ターミナル店/羽田空港第2ターミナル店/未来ダイニング文京グリーンコート店/富山本郷新店/高岡宮田町店/長野徳間店/川中島店/諏訪店/松本双葉店/佐久平店/富士川SA店/刈谷ハイウェイオアシス近鉄パークハウス店

【利用対象外店舗】

新千歳空港店/上里SA店/羽田空港第1ターミナル店/羽田空港第2ターミナル店/未来ダイニング文京グリーンコート店/富士川SA店/刈谷ハイウェイオアシス近鉄パークハウス店/名鉄イン名古屋金山アネックス店(6:30〜9:30)