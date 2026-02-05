【2月のてんやWeek!!】「海老と野菜の上天丼弁当」が持ち帰り限定で160円引きの600円(税込)に!「えび天1本無料券」の配布も【2月16日〜22日限定】
ロイヤルグループが展開する「てんや」は、2月16日〜2月22日の間、『てんやWeek!!』を開催する。
『てんやWeek!!』は、月に1度開催している企画。2月は「海老と野菜の上天丼弁当(税込760円)」を持ち帰り限定で特別価格の税込600円で販売する。
【2月のてんやWeek!! 対象商品の画像はこちら】海老×2･なす･かぼちゃ･いんげんがのった「海老と野菜の上天丼弁当」が160円引きに
また、同期間中、持ち帰り弁当･盛合わせを購入した人に、「お持ち帰り限定 えび天1本無料券」を各店1,000枚限定でプレゼントする。
【実施期間】
2月16日〜2月22日
【販売商品】
海老と野菜の上天丼弁当(海老×2･なす･かぼちゃ･いんげん)
【販売価格】
税込600円(通常価格は税込760円)
※割引券･サービス券･クーポン券･リッチモンドクラブ10%OFF優待等は利用できない。
【販売対象外店舗】
■てんや
諏訪店/松本双葉店/佐久平店/長野徳間店/川中島店/富山本郷新店/高岡宮田町店/仙台六丁の目店/上里SA店/富士川SA店/羽田空港第1ターミナル店/羽田空港第2ターミナル店/未来ダイニング文京グリーンコート店/川崎アゼリア店/刈谷ハイウェイオアシス近鉄パークハウス店/けやきウォーク前橋店/イオンモール大日店/新千歳空港店/銀座店/府中店/サンシャイン店/聖蹟桜ヶ丘店/ボーノ相模大野店/ららぽーと柏の葉東急ストア店/ビーンズ赤羽店/錦糸町テルミナ2店/南砂町ショッピングセンターSUNAMO店/コクーンシティさいたま新都心店/あべのキューズモール店/トレッサ横浜店
※名鉄イン名古屋金山アネックス店は朝食時間帯(6:30〜9:30)までの間は実施しない。
■天ぷらてんや
FKD宇都宮インターパーク店/川越野田店
【配布期間】
2月16日〜2月22日
【配布枚数】
各店1,000枚限定
※各店予定枚数に達し次第、配布終了。
【有効期限】
2026年3月1日〜3月31日
【配布対象】
･持ち帰り弁当･盛合わせ購入者
【利用条件】
･対象商品は持ち帰り弁当･盛合わせのみ。天ぷら単品･サイドメニュー･デリバリーは対象外。
･えび天1本無料券1枚で、対象商品4品まで(各商品に海老天1本ずつ)利用可能。
※他サービス券、無料券、リッチモンドクラブ10%OFF優待等との併用不可。
※一部店舗で実施の390天丼と、てんやWeek!!商品、特別割引商品には利用不可。
【配布対象外店舗】
新千歳空港店/けやきウォーク前橋店/上里SA店/羽田空港第1ターミナル店/羽田空港第2ターミナル店/未来ダイニング文京グリーンコート店/富山本郷新店/高岡宮田町店/長野徳間店/川中島店/諏訪店/松本双葉店/佐久平店/富士川SA店/刈谷ハイウェイオアシス近鉄パークハウス店
【利用対象外店舗】
新千歳空港店/上里SA店/羽田空港第1ターミナル店/羽田空港第2ターミナル店/未来ダイニング文京グリーンコート店/富士川SA店/刈谷ハイウェイオアシス近鉄パークハウス店/名鉄イン名古屋金山アネックス店(6:30〜9:30)