【イリヤスフィール・フォン・アインツベルン スイートデビルVer.】 11月発売予定 参考価格：24,200円

メディコス・エンタテインメントは、11月に発売を予定しているフィギュア「イリヤスフィール・フォン・アインツベルン スイートデビルVer.」の予約受付をあみあみなどで開始した。価格は24,200円。

本商品は、劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」より、「イリヤスフィール・フォン・アインツベルン」（通称イリヤ）を、メディコスが贈るブランド「Re▼Dress(リ・ドレス)」にてフィギュア化したもの。小悪魔らしい威嚇のポーズのイリヤが、30cmを超えるボリュームたっぷりな1/4スケールで立体化されている。

また、八重歯が覗くいたずらっ子のような笑顔のイリヤの頭上には愛らしい小ぶりな角、そして背中には悪魔の羽を造形。布製衣装は上下ともに着脱できる。胸元にハートをあしらったノースリーブシャツの後ろは、背中が見える大胆な仕様になっており、太腿まで覆う黒い艶を放つニーハイも見どころとなっている。

(C)2021 ひろやまひろし・TYPE-MOON／KADOKAWA／劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」製作委員会