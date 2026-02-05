【ToLOVEる－とらぶる－ダークネス ネメシス ダークネスver.1/6 リニューアルパッケージ版】 2026年9月 発売予定 価格：19,250円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス ネメシス ダークネスver.1/6 リニューアルパッケージ版」を9月に発売する。価格は19,250円。

本商品は「ToLoveるダークネス」シリーズより「ネメシス」を1/6スケールフィギュア化したもの。ダークネス衣装で立体化され、布地面積の少ないデザインにすらっとしたボディラインが再現されている。

イタズラ好き＆ドSなネメシスらしい表情やボリュームのあるヘアスタイルも細かく造形されている。

スケール：1/6

サイズ：全高15.5cm

(C) 矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社・とらぶるダークネス製作委員会

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。