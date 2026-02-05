【ドトール】春の新作は“桜×ゆず” 桜のやさしい香りと果実の風味を組み合わせた一杯に
ドトールコーヒーショップは、19日から春限定企画「ふわりと香る。桜フェア」をスタートする。桜と柚子を組み合わせたドリンクをはじめ、桜風味のスイーツや季節限定のコーヒーを展開し、ひと足早い春の味わいを届ける。期間中は、ドトール バリューカードを対象としたポイントキャンペーンも実施される。
【写真】見た目も可愛いドリンク＆スイーツが勢揃い
今回のフェアでは、淡い桜色の桜ミルクに木頭柚子ジュレを合わせた「ゆず香る 桜オレ」や、抹茶わらびもちの食感が楽しめる「ゆず香る 抹茶わらびもちオレ〜桜〜」、桜ソースと白桃ソースを合わせた「桜香る ピーチグリーンティー」など、春らしいドリンクが登場する。いずれも桜のやさしい香りと果実の風味を組み合わせた、この時期ならではの一杯となっている。
スイーツは、「桜香るパリパリチョコミルクレープ」や「もっちり桜どらやき」、「ふんわり桜マフィン」、「しっとり桜バウムクーヘン」などを用意。桜の風味に加え、苺やよもぎなど和洋の素材を組み合わせ、見た目にも春を感じさせるラインナップとなった。さらに、桜味のショコラクリームを忍ばせた「桜香るショコラフィナンシェ」も数量限定で販売される。
コーヒーでは、エチオピア産豆を主体に桜チップで燻し焙煎した「プレミアムローストコーヒー桜」が登場。華やかな桜の香りとやさしい甘みが特長で、粉とドリップの2種類が用意される。
フェア期間中は、ドトール バリューカードを利用したポイントキャンペーンを実施。対象の桜メニューと桜コーヒーを購入すると100ポイントが付与される企画や、アプリエントリー制のステップアップキャンペーンなどが行われる。あわせて、アプリ専用の桜フェア限定着せ替え券面の配布も予定されている。
販売期間は2月19日から4月8日まで。テイクアウト用カップは数量限定で桜デザインとなり、定番ドリンクでも春気分を楽しめる。
