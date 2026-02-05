料理愛好家でタレントの平野レミ（78）が5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。人気ミュージシャンの長男から素顔を明かされる場面があった。

この日は長男で現在活動休止中のロックバンド「TRICERATOPS」の和田唱とそろって登場。司会の黒柳徹子から「お母さまの意外な一面ってありますか」と問われた和田は「世間的なイメージでは子育てを、何も言わずに自由に育てたのよ！、自由にやらせちゃったわよ！って売ってますけれど、実際はそうでもなかったですよ」と暴露した。

平野は大笑いしながら「ばらすなよ」と話したものの、和田は「僕長男だったじゃないですか。だからかなり僕は習い事…。何個させられた？相当…」と質問。平野は「6個、6個！」と平然と答えた。

和田が「もう凄かったですよ。ピアノから水泳から家庭教師もつけられて。塾も。大変で。忙しかったんですよ、だから。子供の時」と挙げると、平野も「英語の先生も」と続けた。

平野は「だってねえ、私の親戚の知っている人がねえ、子育てするんだったら、習い事は全部、何でもやらせた方がいいわよって言ったもんだから。ようし、習わせちゃおうと思って全部」と回想。

和田は「いやあもう結構ガチガチでしたね」と苦笑し、「それに対してうちの弟は自由なもんだよね」と証言。平野は「何にもやってなかった」と笑顔で話した。

和田は「僕が結構がんじがらめで、つらい思いをしているのを多分見ていて。やりたくないって言ったのかなあ」と話すと、平野は「うん、うん」とうなずいた。和田は「2番目っていうのは力が抜けて自由になるんだよね」と推測した。