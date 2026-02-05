【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ ミステリーの定番や巨大な会場がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、サスペンスドラマやニュース、そして趣味の時間に見聞きする言葉などを集めました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
□□ばい
□□きたり
しろ□□
□□ーな
ヒント：犯行時刻に「別の場所にいた証明」をすることを何という？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あり」を入れると、次のようになります。
ありばい（アリバイ）
ありきたり（ありきたり）
しろあり（シロアリ／白蟻）
ありーな（アリーナ）
「アリバイ（alibi）」や「アリーナ（arena）」といったカタカナ語の中に、平凡な様子を指す「ありきたり」や、昆虫の「シロアリ」が隠れていました。「あり」というたった2文字が、事件の証明から巨大なスタジアム、さらには小さな昆虫までをつないでいるのは、パズルとして解いてみると非常に面白い発見ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
