阪神の春季キャンプに姿を見せた大物OB

現役選手と遜色ない、鍛え上げられた肉体がファンの視線を集めた。阪神の沖縄・宜野座キャンプを“大物OB”が臨時コーチとして訪問。野球日本代表「侍ジャパン」に選出された主砲の佐藤輝明内野手に指導を行うなど、精力的に動き回る姿に「男前」「これぞスターのオーラ」と虎党も興奮しきりだった。

2年連続のリーグ制覇を目指す阪神の春季キャンプを訪れたのは、スペシャルアンバサダーを務める糸井嘉男氏。臨時コーチを務めた様子を自身のSNSで公開。佐藤輝に打撃指導を行うシーンなどキャンプの雰囲気を複数の写真とともに伝えた。

左胸に「Tigers（タイガース）」の刺繍が入った黒いジャージ姿の糸井氏にファンも反応。SNSには「サトテルが糸井さんに懐いてるのが見てて微笑ましい」「はやく本コーチでお願いします」など、日本ハム、オリックス、阪神で活躍した糸井氏の入閣を期待する声もあった。

また、糸井氏の“肉体美”に注目したファンも多く、「超人降臨」「糸井さんの太ももだけ、周りの選手と次元が違いすぎて笑うしかない」「引退して数年経つのに、現役選手より仕上がってるの何なのw」といったコメントも寄せられていた。（Full-Count編集部）