『ポケモン』ラッキーやピッピのお菓子が登場へ！ 「ユーハイム」春を彩るコレクション展開
「ユーハイム」は、2月中旬から、ピンク色のポケモンたちが登場する春季ギフトシーズン向けコレクション「ユーハイムスプリング」を発売。それに先駆け、オンラインショップでは2月9日（月）より予約受付が開始される。
【写真】プリンやヤドンのデザインも！ 「ユーハイムスプリング」商品一覧＆金額
■どのポケモンに出会えるかな？
今回登場する「ユーハイムスプリング」は、『ポケットモンスター』シリーズの舞台となるさまざまな地方に生息するピンク色のポケモンたちが集まったパッケージで展開されるコレクション。カントー地方からピッピ、プリン、ヤドン、ラッキー、ジョウト地方からサニーゴ、ホウエン地方からラブカスなど全14匹のポケモンが大集合する。
ラインナップには、パッケージにいろいろなポーズのラッキーをあしらった「バウムクーヘン」や、表面のピッピと側面のピカチュウのデザインがかわいい「ミニチョコバウム（ホワイト）」、プリンのデザイン缶にバタークッキーとチョコクッキーを詰め合わせたアソートなど、ギフトにもぴったりな商品が多数そろう。
また、4種類の個包装がランダムで封入されている「スティックバウム」や「クッキー」も用意。開封するまでどのポケモンに出会えるか分からない、ワクワク感も楽しめる。
