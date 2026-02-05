小泉今日子、60歳記念ツアー最終公演を沖縄で開催決定 全国の映画館でライブビューイングも実施
小泉今日子の60歳記念ツアー『KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』の最終公演が5月10日に沖縄で開催されることが決定。合わせて『KK60〜コイズミ記念館〜LIVE VIEWING』と題し、このツアーファイナルのライブビューイングが全国67の映画館で実施されることが決定した。
【画像】ほしい…！小泉今日子グッズ『60th Celebration バンダナ』
『KK60 〜コイズミ記念館〜』は、これまでメディアのインタビューにおいても「60歳までは歌おうと思う。そこから先は白紙」と語ってきた小泉が、ひとつの節目として掲げる全国ツアー。40周年を記念した2022年のホールツアー『KKPP（KYOKO KOIZUMI POP PARTY）』、90年代に発表の楽曲に焦点を当てた2023年のクラブツアー『KKCP 90’s（KYOKO KOIZUMI CLUB PARTY 90’s）』、隠れた名曲を中心にコンセプチュアルに繰り広げられた2024年の『KKBC（KYOKO KOIZUMI BALLAD CLASSICS）』、そして、今年初めて開催したファンミーティング『US SARITE FAN MEETING 〜スナック想い出〜』と、直近4年間でコンスタントに展開した音楽活動の、いわば集大成と言える。
ツアーファイナルとなる沖縄公演は、ファンクラブ会員限定でチケット先行受付を実施中だ。劇場上映では、指定席のほかバンダナ付き指定席も販売される。
■ツアー『KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』ファイナル公演
アーティスト名：小泉今日子
5月10日（日） 沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟
■『KK60〜コイズミ記念館〜LIVE VIEWING』
5月10日（日） 午後6時開演
※開場時間は映画館によって異なる
