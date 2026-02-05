日本空港ビルが大幅３日続伸、施設利用料収入増で第３四半期は２ケタ増益

日本空港ビルデング<9706.T>が大幅高で３日続伸している。４日の取引終了後に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算が、売上高２１７１億３９００万円（前年同期比７．７％増）、営業利益３５５億８２００万円（同１１．１％増）、純利益２２２億４０００万円（同１８．６％増）と２ケタ増益で着地したことが好感されている。



旅客数の増加や前年４月に国内線旅客取扱施設利用料を改定したことなどにより施設利用料収入が増加したほか、ラウンジや駐車場における価格改定効果もあって施設管理運営業収入が伸長。また、国内線旅客数の増加や積極的な催事・イベント展開による需要の取り込みが奏功し物品販売も増収となった。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高２８８３億円（前期比６．８％増）、営業利益４１５億円（同７．６％増）、純利益２５４億円（同７．５％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS