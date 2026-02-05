ソニーグループ<6758.T>が後場上げ幅を拡大し一時前日比１９７円（５．９％）高の３５４２円に買われる場面があった。正午ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１２兆円から１２兆３０００億円（前期比２．２％増）へ、営業利益を１兆４３００億円から１兆５４００億円（同２０．６％増）へ、純利益を１兆５００億円から１兆１３００億円（同５．９％増）へ上方修正したことが好感されている。



為替影響でゲーム＆ネットワークサービス（Ｇ＆ＮＳ）や音楽分野の売上高が計画を上振れる見通しのほか、自社制作以外のゲームソフトウェア販売の増加や音楽制作における興行・物販からの収入増加、更にピーナッツホールディングスの持ち分追加取得に伴う再評価なども利益を押し上げる。なお、第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高９兆４４３２億円（前年同期比２．３％増）、営業利益１兆２８３９億円（同２１．０％増）、純利益９４７７億７６００万円（同１２．４％増）だった。



あわせて、昨年１１月１１日に発表した自社株買いについて、取得枠の上限を３５００万株から５５００万株（自己株式を除く発行済み株数の０．９２％）へ、取得価額の総額を１０００億円から１５００億円へ引き上げると発表しており、これも好材料視されている。なお、今回の自社株買いでは１月３１日までに、１２１０万４００株を４９９億９９９０万円で取得している。



出所：MINKABU PRESS