キヤノンのミラーレスカメラ「EOS R50 V」にホワイトカラーが登場。レンズキットに含まれるかたちで2月5日（木）に発表された。発売時期は、交換レンズ「RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ」とのキットが2月下旬、ダブルズームキットが3月下旬。

「動画エントリーモデル」として2025年5月に発売された「EOS R50 V」は、「EOS R50」をベースに動画撮影性能を重視した製品。ブラックのみだった本体色に今回ホワイトが加わった。

ただし交換レンズ「RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ」が付属するレンズキット（RF-S14-30 IS STM PZレンズキット）と、ダブルズームキットに設定され、ホワイトカラーの本体のみを入手することはできない。

カメラ本体、付属レンズの仕様は従来通り。カメラ本体の重量のみ、ブラックの約370gから約373gへと微増している（バッテリーおよびメモリーカードを含む）。

イメージセンサーとして、「EOS R50」と同じくAPS-Cサイズの有効約2,420万画素CMOSセンサーを搭載。6Kオーバーサンプリングによる4K30pでの動画記録に対応する。クロップありとなるが、4K60pでの記録も可能だ。EVFはなく、背面に3型約104万ドットのバリアングル式液晶モニターを装備。三脚ネジ穴をボディ側面にも備えており、縦位置撮影で利用できる。

ホワイトカラーの「EOS R50 V」は、先行して中国で投入されている。現地での購入者層は若年層や女性が多く、日本でもレンズ交換式カメラユーザーの拡大に寄与するとキヤノンは期待を寄せている。

キット構成

EOS R50 V WH・RF-S14-30 IS STM PZレンズキット

EOS R50 V WH・ダブルズームキット

EOS R50 V（ホワイト） RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ（シルバー）EOS R50 V（ホワイト） RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ（シルバー） RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM（ブラック）