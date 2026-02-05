キヤノンは、交換レンズ「RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM」を2月20日（金）に発売する。直販価格は25万8,500円。

35mmフルサイズのイメージセンサーに対応するフィッシュアイ（魚眼）ズームレンズ。レンズ交換式カメラのレンズとして、世界初の広角端7mm（全周190°）の画角をカバーする。RFレンズ初のフィッシュアイレンズでもある。

従来の「EF8-15mm F4L Fisheye USM（2011年発売）」と比べ、開放F値をF2.8に明るくしたほか、約64gの軽量化も実現した。フルサイズカメラに装着すると全周から対角線魚眼として、APS-Cのカメラでは対角線魚眼のズームレンズとして使える。

レンズ構成は11群16枚。レプリカ非球面レンズの採用により、EFレンズ時代より優れた面精度を実現し高画質化を図った。広角レンズの歪曲収差を補正するとともに、小型化にも貢献している。

AF駆動はリードスクリュータイプのSTM（ステッピングモーター）を採用した。マイクロプロセッサーによるアクチュエーター制御とカメラ側のAFアルゴリズムの組み合わせにより、高速かつ高精度なAFを実現したという。

レンズのマウント側にはドロップインフィルターが装着できる。別売の「ドロップイン 可変式NDフィルター A（直販：4万9,500円）」と「ドロップイン 円偏光フィルター A（直販：3万3,000円）」が利用できる。

焦点距離を固定する「ズームリミット・ロックスイッチ」を備えた。フルサイズ時には広角端の7mmに、APS-C時には対角線魚眼撮影が可能な約8.7～14mmに固定される。

ボディ内手ブレ補正機能を搭載したカメラと組み合わせると、中央で7.0段分の補正に対応する。

装着イメージ

装着イメージ

最短撮影距離：0.15m（7-14mm AF時） 最大撮影倍率：0.35倍（14mm AF時） レンズ構成：11群16枚（レプリカ非球面レンズ2枚、UDレンズ5枚含む） 絞り羽根枚数：9枚 外形寸法：約Φ76.5×109.4mm 質量：約476g