キヤノンは、交換レンズ「RF14mm F1.4 L VCM」を2月20日（金）に発売する。直販価格は36万8,500円。開放F値1.4の単焦点レンズシリーズで、既存の20mm／24mm／35mm／50mm／85mmに続く製品となる。

共通の外装設計を採用し、外観、重心バランス、口径、リング配置、描写を統一した。静止画に加え動画撮影にも対応するハイブリッドレンズと位置付けている。

同じ焦点距離の「EF14mm F2.8L II USM」（2007年発売）と比較すると、開放F値が2段明るくなったにもかかわらず、約67gの軽量化を実現した。電子補正による歪曲収差の処理を前提とした光学設計により、軽量化を図ったという。

開放F値1.4を実現できたのは、ショートバックフォーカスのRFマウントの特性を生かしたためという。一眼レフカメラ用レンズでは被写体側に大きなレンズを配置する必要があったが、ミラーレスカメラではそのレンズ群をイメージセンサー付近に配置できるため、コンパクトな設計が可能になった。

ガラスモード非球面レンズを3枚使用することで球面収差や像面湾曲を抑制。画面周辺の点光源が線状に写る「サジタルコマフレア」と呼ばれる収差も低減し、画面周辺部でも高い描写性能を確保している。

AF駆動にボイスコイルモーター（VCM）を採用した。動画撮影時に課題となるフォーカスブリージングも大幅に抑制したという。

シリーズ共通の「アイリスリング」も搭載する。動画撮影中に絞りを操作できる機構で、非クリック式のため滑らかな絞り調整が可能。

レンズ後部には、シートタイプのフィルターが装着できる。

装着イメージ

最短撮影距離：0.24m 最大撮影倍率：0.11倍 レンズ構成：13群18枚（蛍石1枚、UDレンズ1枚、BR光学素子1カ所、ガラスモールド非球面レンズ：3枚含む） コーティング：ASC、SWC、フッ素コーティング 絞り羽根枚数：11枚 フォーカス駆動方式：VMC 外形寸法：約Φ76.5×112mm 質量：約578g