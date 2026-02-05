Hey! Say! JUMPの山田涼介が、ソロ名義“Ryosuke Yamada”で2月4日に放送されたフジテレビ系『週間ナイナイミュージック』に出演。自身のInstagramと番組公式Instagramでオフショットが公開されている。

【写真＆動画】山田涼介『週間ナイナイミュージック』オフショット①②／「High High High」MV

■カラフルなモヘアカーディガンのパンチあるコーデにも注目

山田はソロ曲「High High High」をTV初披露。オレンジヘアにそばかすのメイク、さらに黒・紫・緑などが入り混じるビビッドなふわふわモヘアカーディガンに白いTシャツ、ダメージデニムという衣装で登場した。

オフショットでは「なんのポーズ？なやまださんを添えて」と書かれている通り、スタジオで両掌を差し出しキメ顔をする山田が写し出されている。

さらに番組公式Instagramでは、正面を向いてキリッとした表情を見せるオフショットを公開。

コメント欄には「オレンジヘアもそばかすもお似合いです」「謎のポーズかわいい」「美しすぎる」「ダンスかっこよかった」などといったファンの声が続々と到着している。

■公式もツッコむポーズを見せる『ナイナイミュージック』オフショット

■キリッとした表情を見せる『ナイナイミュージック』オフショット

■「High High High」MV