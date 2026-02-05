山田涼介が目の覚めるようなオレンジヘアそばかすビジュアルでパフォーマンス！「謎ポーズかわいい」「美しすぎる」「ダンスかっこよかった」とファン絶賛
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、ソロ名義“Ryosuke Yamada”で2月4日に放送されたフジテレビ系『週間ナイナイミュージック』に出演。自身のInstagramと番組公式Instagramでオフショットが公開されている。
【写真＆動画】山田涼介『週間ナイナイミュージック』オフショット①②／「High High High」MV
■カラフルなモヘアカーディガンのパンチあるコーデにも注目
山田はソロ曲「High High High」をTV初披露。オレンジヘアにそばかすのメイク、さらに黒・紫・緑などが入り混じるビビッドなふわふわモヘアカーディガンに白いTシャツ、ダメージデニムという衣装で登場した。
オフショットでは「なんのポーズ？なやまださんを添えて」と書かれている通り、スタジオで両掌を差し出しキメ顔をする山田が写し出されている。
さらに番組公式Instagramでは、正面を向いてキリッとした表情を見せるオフショットを公開。
コメント欄には「オレンジヘアもそばかすもお似合いです」「謎のポーズかわいい」「美しすぎる」「ダンスかっこよかった」などといったファンの声が続々と到着している。