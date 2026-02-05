TEAM KAWAII LAB.4グループ合同楽曲「CHU CHU CHU研究中！」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4グループによるスペシャルユニット・TEAM KAWAII LAB.の楽曲「CHU CHU CHU研究中！」のMVが公開された。

■KAWAII LAB.を生み出したあの人物も特別出演！

各グループの代表曲やTEAM KAWAII LAB.の楽曲が収録されるアルバム『KAWAII LAB. BEST ALBUM』が、2月11日に発売される。そのアルバムより先行配信中で、初の合同楽曲となる「CHU CHU CHU研究中！」は、各グループの代表曲のエッセンスが散りばめられ、遊び心ときらめきが重なり合うポップチューンとなっている。

今回のMVでは、研究員を思わせる白衣に身を包んだ総勢29人のメンバーが登場。グループごとに異なる世界観でKAWAIIを研究しており、全メンバーが集結する圧巻のラストシーンでは、KAWAII LAB.を生み出したあの人物も特別出演する。

「CHU CHU CHU研究中！」のMVは、2月5日19時にYouTubeで公開。4つのグループが集まったことで、いったいどんな“KAWAII”化学反応が起こるのか。ぜひチェックしよう。

なお、KAWAII LAB.は、プロジェクト発足4周年記念イベント『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE』を、Kアリーナ横浜にて2月11日より5日間開催。KAWAII LAB.に所属する全グループが出演する「KAWAII LAB. SESSION」の他、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREETの単独公演を行う。

また、神戸ワールド記念ホールにてイベントも開催され、3月7日がCANDY TUNEとSWEET STEADY、3月8日がFRUITS ZIPPERとCUTIE STREETの2マンライブとなる。詳細はKAWAII LAB.のオフィシャルサイトをチェックしよう。

■リリース情報

2025.12.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「CHU CHU CHU研究中！」

2026.02.11 ON SALE

ALBUM『KAWAII LAB. BEST ALBUM』

