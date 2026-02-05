ＮＴＴ <9432> [東証Ｐ] が2月5日後場(13:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比8.9％増の9260億円に伸びた。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の1兆400億円→9650億円(前期は1兆0億円)に7.2％下方修正し、一転して3.5％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の4443億円→3693億円(前年同期は4452億円)に16.9％減額し、減益率が0.2％減→17.0％減に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比11.7％増の3304億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の13.8％→14.0％に上昇した。



株探ニュース

