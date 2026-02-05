三菱ケミカルグループ <4188> [東証Ｐ] が2月5日後場(13:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比77.6％増の1054億円に拡大した。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の1250億円→470億円(前期は450億円)に62.4％下方修正し、増益率が2.8倍→4.4％増に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の148億円の黒字→631億円の赤字(前年同期は40.9億円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終損益は47億円の赤字(前年同期は184億円の黒字)に転落し、売上営業利益率は前年同期の3.9％→2.9％に悪化した。



株探ニュース

