卓球の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」は5日、中国・海口市で女子シングルスのグループステージ第2戦が行われ、世界ランキング15位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）は、同6位の王芸迪（中国）と対戦。ゲームカウント3－1で勝利を飾った。

■多彩な攻めで経験豊富な28歳に対応

グループ5に入った長粼は、前日の初戦で世界ランキング210位のサルビノス・ミルカディロワ（カザフスタン）に対し、11－5、11－3、11－1のストレート勝ち。順調な滑り出しを見せた中で迎えた第2戦は、これまで国際大会で3戦3敗と苦手としてきた王芸迪との対戦となった。

第1ゲームは、長粼がサービスやミドル攻め、ラリーからのチキータなど多彩な攻撃で王芸迪を揺さぶり、6－2と主導権を握る。そのまま連続ポイントを重ね、最後はサービスエースで締めくくり、11－3と圧倒した。

第2ゲームは、互角の立ち上がりとなる中、王芸迪も要所でフォアの強打を決めるなど、一進一退の攻防が続く。6－6からは長粼が相手のサービスを2連続得点につなげ、終盤にリード。最後はラリー戦からバックハンドで粘りきり、11－9でこのゲームも奪って勝利に王手をかけた。

第3ゲームも、長粼が序盤に3連続ポイントを奪って好スタートを切り、王芸迪がたまらずタイムアウトを要求。タイムアウト明けには、王芸迪がバックハンドの強打などで3－3と追いつき、さらにラリーを制して3－6と逆転に成功する。長粼も台上プレーなどで相手のミスを誘い、再び同点に追いつくが、終盤は王芸迪の勢いを止めきれず、8－11でこのゲームを落とした。

第4ゲームは、長粼がストップやバックのストレートを巧みに使い、5－2とリードする展開に。ラリー勝負でも王芸迪の返球にしっかり対応し、中盤には8－3までリードを広げた。最後はマッチポイントから王芸迪のフォアがオーバーとなり、11－3でこのゲームを奪取。安定感のあるプレーを継続した長粼が、これまで苦戦を強いられてきた王芸迪から白星を挙げた。

なお、男子シングルスでは、世界ランキング30位の篠塚大登（愛工大）が、同13位の張禹珍（韓国）とのフルゲームの接戦を制し、第5ゲームを11－8で取り連勝を飾った。また、同26位の宇田幸矢（協和キリン）は、同37位の陳俊松（中国）を相手に3－0のストレート勝ちを収めた。