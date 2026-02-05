和田唱、“断り続けた”母・平野レミとテレビ初共演 オファー受諾の理由明かす「この年になると自分のルーツを…」
料理愛好家の平野レミと、その長男でロックバンド「TRICERATOPS」ボーカル・和田唱が、5日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。親子でテレビ初共演を果たした。
【写真】似てる…？親子初共演をはたした平野レミ＆和田唱
レミは『徹子の部屋』が始まった1976年に、父・平野威馬雄さんと親子共演。50年経った今、今度は息子と親子で共演となった。黒柳が「どうですか？母と初共演ってことになるんですけど？」と聞くと、唱は「いやー、なんて言うんだっけ、こういうの。親子面談のような感じ。授業参観というかね」と照れた様子。
レミは「親孝行をしようかって、思ったらしくて」とその理由を明かし、「それで（唱の）弟がね『唱ちゃんと今度ね、徹子の部屋に出るんだよ』って言ったら、『唱ちゃんも大人になったよね』って（笑）」と弟のリアクションも暴露した。
レミは、同番組から何度もオファーをもらっていたと明かし、そのたびに唱に「『お母さんとなんか出るわけないだろうか』ってずっと言ってたんですから」と断られ続けたことを告白。黒柳が「どうして今回は出る気になったかね？」と聞くと、「やっぱりデビューしてしばらくはこう、ロックバンドをやってる身としては、どうもそのロックのイメージと、母のキャラクターっていうのの、その乖離を感じてしまいまして…」と告白。黒柳も「わかる」と同意していた。
唱は続けて、「僕はこのロックのイメージで見られたいのに、一緒にテレビに出るのはいかがなものかという、ずっとブレーキがかかっていまして。でも、さすがにもうこの年になると、自分のそのルーツと言いますか、自分自身を受け入れるっていうんですかね…」とその理由を語った。
