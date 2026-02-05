港に到着したリベリア船籍のタンカー＝1月9日、キューバ首都ハバナ/Yamil Lage/AFP/Getty Images

（CNN）キューバのカルロス・フェルナンデス・デ・コシオ外務副大臣は4日、CNNの単独取材に答え、キューバは米国との「有意義な」対話に応じる用意があるが、政府体制の変更について話し合う意思はないと語った。トランプ米政権はキューバの体制転換に言及し、キューバへの圧力を強めている。

デ・コシオ氏は「我々は自国の憲法制度について議論する準備が整っていない。同様に米国も自国の憲法制度、政治体制、経済的現実について議論する準備が整っていないと考える」と述べた。

デ・コシオ氏によれば、両国はまだ「二国間の対話」を確立していないものの、キューバ政府の最高レベルと「関連のある」メッセージのやり取りが行われているという。

キューバ情勢をめぐっては、米国のルビオ国務長官が数日前、米国はキューバの政権交代を望んでいるものの、必ずしも行動を起こすとは限らないと発言していた。

トランプ政権は、キューバへの石油供給を断つ動きを進めるなど、圧力を一段と強めている。米国はすでに、ベネズエラ大統領を排除した後、同国からキューバへの石油供給を混乱させてきた。

米国は先週、キューバに石油を輸出する国々に関税を課すと警告した。米国は、キューバが、敵対的な国や悪意ある勢力と連携し、軍事力や情報機関を駐在させていることで「甚大な脅威」をもたらしていると主張している。

デ・コシオ氏はこうした米国の主張に反論した。「キューバは米国に何ら脅威を与えていない。米国に対して攻撃的でも敵対的でもない。テロをかくまってもいないし、支援もしていない」

デ・コシオ氏は、すでに国内に被害をもたらしているとして、米国に圧力政策の緩和を求めた。

キューバでは燃料供給の減少により、停電が頻発し、ガソリンスタンドには長蛇の列ができている。キューバ当局は、エネルギー部門の窮状は米国の経済制裁が原因だとしているが、政府によるインフラへの投資不足を批判する声もある。

デ・コシオ氏は、燃料供給を節約するため緊縮財政や具体的な犠牲を検討せざるを得ないかもしれないと述べた。備蓄がどれほど残っているかは明言しなかった。

「キューバが被っているのは、経済的な強制措置という点で戦争に匹敵するものだ」（デ・コシオ氏）

米国のトランプ大統領は、キューバが「取引」に応じれば全面的な供給遮断を回避できる可能性があると述べている。その合意には、1959年の革命後にキューバを離れた亡命者から没収した財産の返還が含まれる可能性がある。

キューバ国民は、1月に行われた米国の軍事作戦で、主要な同盟国であるベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領が拘束され、マドゥロ大統領を警護していたキューバの治安部隊30人以上が死亡したことに衝撃を受けた。キューバ当局は、同様の軍事行動がキューバに対して行われた場合、対抗すると明言している。国営メディアはここ数週間、軍事演習や備えの強化を相次いで伝えている。

デ・コシオ氏は、強制よりも対話の方が米国にとって良い選択肢だと主張した。体制転換については協議しないとしながらも、地域の安全保障など、双方に利益となる分野については話し合う用意があると述べた。

デ・コシオ氏は「（もし）米国が麻薬取引との闘いで協力を望むなら、キューバは支援できる。これまでも支援してきたし、今後も地域内の麻薬密売に関しては支援を続けていくことができる」と述べた。