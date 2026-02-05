桜井日奈子、10年ロングヘアキープで「ヘア部門」受賞 真っ赤なスリット入りドレスから美脚も【Beauty of the year 2026】
【モデルプレス＝2026/02/05】女優の櫻井日奈子が5日、都内で行われた「Beauty of the year 2026」発表会にFRUITS ZIPPERの櫻井優衣、谷まりあとともに登壇。現代のビューティートレンドの象徴する存在として輝いた著名人に贈られる同賞で「ヘア部門」を受賞し、10年間ロングヘアを貫いてきたことを明かした。
【写真】28歳美人女優、ロングヘア×抜群スタイルドレス姿
「ヘア部門」受賞となった桜井は、真っ赤なロングドレスで大人な雰囲気をまとって登場。トロフィーを手にすると「このような賞をいただけて本当にうれしく思っている。事務所に所属してから表彰されるのは初めてで、とてもうれしい。こんなにたくさんの人に見守っていただけてとても緊張しています」とはにかんだ。
約10年前のデビューから髪型はロングを貫いてきた桜井。「役によっては髪型やカラーは変えてはいるけど…。『私は髪切りたい』ってちょくちょく言っていて…。『いやロングのほうが似合うから』と言ってもらって今に至る。この賞をいただけたのもロングをキープしていたからだと思うので、切らないようにストップをかけてくれた事務所に感謝している」といい、「もともとくせ毛で、結構ひどめのくせ毛なので、お家でのケアだったり、気合入れたい日は前日にサロンに行ってケアしているんです」と明かした。
2026年の目標については「素敵な賞をいただけたからには、これからも美を追求したい。今年はいい意味で自分の殻を破れるような役をいただけているので、そういう姿をみなさんにお届けしたい。俳優業のほうでもみなさんにサプライズしたい」と語った。
また「ネイル部門」はFRUITS ZIPPERの櫻井優衣、「アイ部門」は谷まりあが受賞。さらに、授賞式にはCANDY TUNEの桐原美月、福山梨乃、南なつ、立花琴未、村川緋杏の5人がプレゼンターとして登場し、「企業部門」の受賞企業にトロフィーを授与した。（modelpress編集部）（modelpress編集部）
◆桜井日奈子、真っ赤なロングドレスで登場
◆桜井日奈子、2026年の抱負語る
