MAZZEL「ガルアワ」初出演 メンノンモデル総出演のSPステージも決定【GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER】
【モデルプレス＝2026/02/05】4⽉18⽇に東京・代々⽊第⼀体育館にて開催されるファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』の出演者第2弾が解禁された。
さらに、豪華専属モデルによるMENʼS NON-NOスペシャルステージが決定。韓国⼈気ウェブトゥーンの実写化となるNetflixシリーズ『喧嘩独学』の主演に抜擢されたことでも話題の鈴⿅央⼠、フジテレビ系ドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』でW主演の⼀⾓を担う豊⽥裕⼤、多くのドラマ・映画に出演し、本⽇⾃⾝初の写真集『輪-ワッカ-』が発売された⽔沢林太郎、夏に公開予定の映画『ブルーロック』への出演が先⽇発表された注⽬のイケメン俳優・野村康太ら⼈気専属モデルが集結し、会場を盛り上げる。
【Not Sponsored 記事】
【写真】BMSG人気アーティストの豪華すぎる差し入れ
◆MAZZEL「ガルアワ」初出演
アーティストには、BMSGが打ち出す8⼈組新世代ダンス＆ボーカルグループとして、⾼い表現⼒で注⽬を集めるMAZZELが決定。2025年には4th Single『Only You』で⾳楽チャート44冠を獲得し話題を集め、4⽉から最新アルバム『Banquet』を引っ提げたグループ初となる全国アリーナツアーを開催するなど⼈気急上昇中のMAZZELが、初出演のGirlsAwardでパフォーマンスを披露する。
ランウェイを彩るモデルには、放送中のTBS系ドラマ『未来のムスコ』に出演する⼤友花恋をはじめ、紺野彩夏、武⽥玲奈ら数々の作品に出演する⼥優陣や、AKB48の絶対的エースとしてグループを牽引する⼀⽅、ドラマ出演やビジュアルブックの発売など個⼈活動も注⽬を集める⼩栗有以、雑誌『andGIRL』専属モデルとしても活躍する鈴⽊ゆうからが決定。またゲストとして、⽇本⼈男性⾳楽アーティスト1位のTikTokフォロワー数を誇り、海外でも⾼い⼈気を集めるONE N’ ONLYから草川直弥、⾼尾颯⽃がランウェイに登場する。（modelpress編集部）
◆「GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」
今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』に決定。可愛いものにときめく気持ち・少し毒っぽい遊び⼼など、⼥の⼦の中にある“いくつもの顔”にフォーカス。どんな側⾯も否定せずにそっと肯定し、全ての⼈に「今の私でいい」と⾃信を持ってほしいという願いが込められている。
◆「GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」開催概要
【⽇時】2026年4⽉18⽇（⼟） 開場13：00 ／ 開演14：30 （予定）
【会場】国⽴代々⽊競技場第⼀体育館 （住所︓東京都渋⾕区神南2丁⽬11）
【出演者】※五⼗⾳順
＜MODEL＞
青島心／有坂心花／板倉可奈（CUTIE STREET）／板野友美／入江美沙希／王林／大友花恋／小川桜花Girls2（※「2」は正しくは2乗表記）／小國舞羽／小栗有以（AKB48）／葛西杏也菜／梶原叶渚／加藤栞／香音／川口ゆりな／黒瀬ひな／小室安未／紺野彩夏／雑賀サクラ／鈴木瞳美（≠ME）／鈴木ゆうか／高比良由菜／武田玲奈／田鍋梨々花／谷崎早耶（≠ME）／津代美月（Jams Collection）／鶴嶋乃愛／鶴屋美咲（Girls2）／中島瑠菜／永瀬莉子／なごみ／那須ほほみ／生見愛瑠／土方エミリ／藤井サチ／ブリッジマン遊七／星乃夢奈／堀越麗禾／本田紗来／真鍋凪咲（CUTIE STREET）／ミチ／水瀬さらら（Jams Collection）／MINAMI／三原羽衣／村上愛花／山口綺羅（Girls2）／山本望叶／ゆうちゃみ 他
＜MENʼS NON-NO MODEL＞
中田圭祐／鈴木仁／鈴鹿央士／豊田裕大／水沢林太郎／樋之津琳太郎／高橋璃央／小方蒼介／栄莉弥／鈴々木響／高橋大翔（※「高」は正式には「はしごだか」）／野村康太／四坂亮翔／松井大奈／海谷遠音／石川愛大／嵐翔真／籠宮壮太朗／松岡光／高橋紅輝（※「高」は正式には「はしごだか」）他
＜GUEST＞
小川史記（BUDDiiS）／草川直弥（ONE N' ONLY）／こーくん／高尾颯斗（ONE N’ONLY）／とうあ／松本怜生／もーりーしゅーと／よしあき 他
＜ARTIST＞
CANDY TUNE／GPP／超特急／MAZZEL 他
＜MC＞
山里亮太（南海キャンディーズ）／森香澄 他
