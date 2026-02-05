「王様のブランチ」美人リポーター、ボディライン際立つピラティスウェア姿公開「完璧スタイル」「美しすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/05】モデルの松元絵里花が1月28日、自身のInstagramを更新。ピラティスウェア姿を公開した。
【写真】30歳「王様のブランチ」リポーター「全身のスタイル神」タイトなピラティスウェア姿
松元は「pilates wear」とつづり、ピラティスウェアの姿を投稿。スポーツブラにレギンスを合わせたショットで、ほっそりとしたウエストラインに真っ直ぐのスラリとした脚が際立っている。
またトレーナーを着たショットも披露している。
この投稿には「ウエストが綺麗」「全身のスタイル神」「完璧スタイル」「美しすぎる」などといった反響が寄せられている。
松元は、2014年から雑誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）の専属モデルを約6年務め、2016年には「三愛水着楽園イメージガール」に選ばれた。現在はTBS系「王様のブランチ」のリポーターを務めている。（modelpress編集部）
