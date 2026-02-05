テニス男子の国別対抗戦のデビス杯予選１回戦日本−オーストリアの組み合わせ抽選が５日、試合会場の東京・有明コロシアムで行われ、日本は世界ランキングで日本ＮＯ２で１３１位の西岡良仁（ミキハウス）、元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）はエントリーから外れた。

錦織は代表入りしたことに「むちゃくちゃ悩むところではあった」と心境を明かし、「自分がハイレベルなところで２年はプレーできていない。自分がまず（ここに）いていいのかと」という悩みを打ち明けた。

しかし、「自分の個人戦に向けて、試合に出なくても、選手たちが頑張っている雰囲気を味わうだけでも意味はある」と、チーム入りを今後につなげていきたい意向だ。全豪前哨戦のキャンベラ国際で痛めた右肩のけがは「そこまでは悪くないとは思う」と話した。

西岡は、１月の全豪で痛めた股関節のけがが響き、大事を取ってエントリーから外れた。「全豪でけがをしてしまったのは残念だった」。ただ、「けがの状態は思ったほど悪くなかった。テニスとしては問題ないので、２日目には準備はしている」と、いつでも試合に出られる状態ではあるという。また、錦織の代表入りについては「錦織選手の持っている経験値は、誰も知り得ないものがたくさんある。それを（若い選手は）知っていく必要が絶対にある。錦織選手がいると、何かエネルギーは大きなものがある」と、存在の重要性を説明した。

▼日本−オーストリア組み合わせ

６日 第１試合 綿貫陽介−ゼバスティアン・オフナー（１３５）、第２試合 望月慎太郎−ユリー・ロディオノフ（１７０）

７日 第１試合 綿貫、柚木武（イカイ）−アレクサンダー・エルラー、ルーカス・ミードラー 第２試合 望月−オフナー、第３試合 綿貫−ロディオノフ

※カッコ内の数字は最新の世界ランキング