カーリング女子で五輪２大会連続メダリストのロコ・ソラーレの藤沢五月が５日、都内でのイベントに出演した。女優の本田望結やお笑いコンビのレインボーと共演し、ミラノ五輪の観戦の楽しみ方など約１時間のトークショーを行った。

昨年９月の五輪代表決定戦で、ロコ・ソラーレはフォルティウスに敗れ、３大会連続の五輪出場を逃した。藤沢は五輪に出場するカーリング代表に向けて「小さい頃から一緒に戦ってきた仲間でもあるので、楽しく戦ってくれることを応援しています」とエールを送った。

トークショーでは選手村での過ごし方が話題として上がり、藤沢は「意外にも選手が（選手村の）外に出ることはあまりなくて。北京（中国）の時はコロナ禍で出られなかったり。でも、会場に行くと熱気を感じて…。平昌（韓国）の時は会場の熱気だったりというのを感じてオリンピックだなと…」と話した。

さらに選手村でのお土産事情について秘話を明かし、「カーリングは一番最初から最後まで入れる選手が多いんですけど、最初の方はいろんなグッズがあって、でも混んでるんですよね。なので、最後の方に買えばいいかと思ってたら、最後は補充されなくってなくなってる」と体験談を語った。