アイドルグループ・ももいろクローバーZの高城れに(32)が5日までに自身のインスタグラムを更新。静岡県熱海市のレトロ喫茶を訪れた様子を公開した。



「熱海駅の裏側にある#展望レトロ喫茶桃山館へ 外観から内装までぜーんぶレトロで可愛いの 懐かしのゲームもあって熱中しまくった!笑」とつづり、JR熱海駅から徒歩5分の場所にある観光スポットを訪れたことを報告。道路の飛び出し防止を呼びかける看板「飛び出し坊や」や赤い公衆電話の置かれたたばこ店の店先など、昭和世代に懐かしいアイテムやセットとともに撮影した写真を投稿した。



続けて、「2階は喫茶店になっててどのメニューも美味しそうだったけどデザートでプリンをいただきました」と、生クリームとチェリーを盛りつけた、少し硬めのプリンを食べる姿も披露。背景にはアニメ「グレートマジンガー」のフィギュアや1987年公開の映画「私をスキーに連れてって」のポスターなども写り込み、「そのあと射的やらくじ引きなどもして屋上で夕焼けみながら、ぽーっとしてました 楽しい所だったなぁ!!!!」と満喫した一日を振り返った。



懐かしい品々との写真に、ファンからは「れにちゃんは昭和も似合うよねー」「みてるだけでワクワクしてくる」「めっちゃキラキラしてる」「懐かしいなぁぁ～思い出が蘇る」「プリンらしいプリン美味しそう～!」「れにちゃん映えてる!!」「ブロマイドも売ってそう」「レトロな世界に溶け込むれにちゃんかわいいー」「タバコ屋の看板娘」「カチューシャれにちゃん可愛すぎ」といったコメントが寄せられている。



