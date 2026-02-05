Jリーグが人気ゲーム最新作「桃鉄2」とのコラボレーション実施を発表した

Jリーグは2月5日、2026年8月のシーズン移行前に開催される特別な大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」において、人気ゲームシリーズの最新作『桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜』とのコラボレーションを実施すると発表した。

今大会はJリーグ全60クラブがEAST（東）とWEST（西）に分かれて戦う地域リーグラウンドを経て、プレーオフラウンドで最終順位を決定する形式。一方の「桃鉄2」も「東日本編」と「西日本編」の2つのマップが登場しており、ともに「東」と「西」に分かれた共通点を生かして今回の企画が実現した。

本コラボを記念したキービジュアルが制作されたほか、今後は全国のスタジアムで各種イベントを実施する予定だ。スタジアム来場者には、コラボビジュアルと各ホームタウンの地域名が描かれた「限定キーホルダー」のプレゼントも企画されている。

Jリーグは今回の名称に「百年構想」を採用した意図について、シーズン移行という節目を迎えつつも、地域とともに発展し続ける強い決意を反映したと説明。全国各地の物件が登場する同ゲームとともに、日本全国の地域を盛り上げていく意向だ。

SNS上では「このコラボは嬉しいな」「待って嬉しすぎる」「熱すぎるコラボ」「ゲームの中だけでも、サッカークラブ買いたい」「地域名が描かれたキーホルダー気になる」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）