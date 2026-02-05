ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、すっきり着られる立体デザインがかわいい、ディズニーデザイン「袖刺繍ダンボールニットプルオーバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「袖刺繍ダンボールニットプルオーバー」

© Disney

価格：4,490円（税込）

サイズ：S、M、L、LL

後ろ：半開ファスナー開き

生地：＜カットソー＞綿55％、ポリエステル40％、ポリウレタン5％（ダンボールニット）、【リブ部分】＜カットソー＞綿95％、ポリウレタン5％（リブ）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

落ち着いたカラーと袖の刺繍がやさしい印象のプルオーバー。

ボリュームのある袖が女性らしい雰囲気で、オシャレに着こなせます！

パンツスタイルともスカートスタイルとも相性が良く、様々なコーディネートが楽しめるのも魅力的◎

デザインは「ミッキーモチーフ」と「ティンカー・ベル」の2種類がラインナップされています。

ミッキーモチーフ

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインのプルオーバー。

爽やかなカラーリングで、顔まわりもパッと明るくしてくれそう！

© Disney

袖にはパステル調の糸でお花の刺繍が施されています。

ミッキーモチーフがさりげなく隠れているのもポイント◎

ティンカー・ベル

© Disney

『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのプルオーバー。

グレーが基調で大人っぽく、上品な雰囲気です☆

© Disney

袖には、「ティンカー・ベル」と月の刺繍入り。

「ティンカー・ベル」はシルエットで表現されています。

© Disney

プルオーバーのデザインも個性的な仕上がりになっています。

脇から前寄りに入った切替ラインですっきり！

© Disney

後ろ裾には丸みがつけられ、丸いフォルムが体型をカバーしてくれます。

© Disney

さらに後ろにはファスナーが付いているので、着脱もスムーズにできます。

© Disney

＜素材アップ＞

身生地はふっくらしたダンボールニット素材を使用。

デイリーはもちろん、レジャーやアウトドアシーンでも重宝しそう。

すっきり着られる立体デザインが可愛い、ディズニーデザイン「袖刺繍ダンボールニットプルオーバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

