ミッキーモチーフとティンカー・ベルの刺繍がポイント！ベルメゾン ディズニー「袖刺繍ダンボールニットプルオーバー」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、すっきり着られる立体デザインがかわいい、ディズニーデザイン「袖刺繍ダンボールニットプルオーバー」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「袖刺繍ダンボールニットプルオーバー」
© Disney
価格：4,490円（税込）
サイズ：S、M、L、LL
後ろ：半開ファスナー開き
生地：＜カットソー＞綿55％、ポリエステル40％、ポリウレタン5％（ダンボールニット）、【リブ部分】＜カットソー＞綿95％、ポリウレタン5％（リブ）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
落ち着いたカラーと袖の刺繍がやさしい印象のプルオーバー。
ボリュームのある袖が女性らしい雰囲気で、オシャレに着こなせます！
パンツスタイルともスカートスタイルとも相性が良く、様々なコーディネートが楽しめるのも魅力的◎
デザインは「ミッキーモチーフ」と「ティンカー・ベル」の2種類がラインナップされています。
ミッキーモチーフ
© Disney
「ミッキーモチーフ」デザインのプルオーバー。
爽やかなカラーリングで、顔まわりもパッと明るくしてくれそう！
© Disney
袖にはパステル調の糸でお花の刺繍が施されています。
ミッキーモチーフがさりげなく隠れているのもポイント◎
ティンカー・ベル
© Disney
『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのプルオーバー。
グレーが基調で大人っぽく、上品な雰囲気です☆
© Disney
袖には、「ティンカー・ベル」と月の刺繍入り。
「ティンカー・ベル」はシルエットで表現されています。
© Disney
プルオーバーのデザインも個性的な仕上がりになっています。
脇から前寄りに入った切替ラインですっきり！
© Disney
後ろ裾には丸みがつけられ、丸いフォルムが体型をカバーしてくれます。
© Disney
さらに後ろにはファスナーが付いているので、着脱もスムーズにできます。
© Disney
＜素材アップ＞
身生地はふっくらしたダンボールニット素材を使用。
デイリーはもちろん、レジャーやアウトドアシーンでも重宝しそう。
すっきり着られる立体デザインが可愛い、ディズニーデザイン「袖刺繍ダンボールニットプルオーバー」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
