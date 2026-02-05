『セントレア空港音楽祭2026』2DAYS開催発表 プロ・アマ問わずオールジャンルの音楽が集結へ【一覧＆タイテ】
愛知の中部国際空港（セントレア）は、2月14・15日の2日間、音楽イベント『セントレア空港音楽祭2026』を開催する。
【写真多数】『セントレア空港音楽祭2026』中学・高校生のオーケストラ、ジャズ、聖歌隊など多彩な出演者
同音楽祭は、プロ・アマ問わず中部地域で活躍するオールジャンルのアーティストたちが出演し、セントレアが多彩な音楽で彩られる。
■『セントレア空港音楽祭2026』概要
2026年2月14日（土）・15日（日）11：00〜18：00
※演奏の進行具合により、時間が変動する場合あり
開催場所：第1ターミナル4階イベントプラザ
観覧：無料
総合司会：
2月14日（土）河原龍夫（ラジオパーソナリティ）
2月15日（日）源石和輝（東海ラジオアナウンサー）
タイムテーブル
2月14日（土）
11：00〜11：30 名古屋たちばな高等学校 マーチングバンド部
11：40〜12：10 リカンターレ
12：20〜13：00 介助犬PRステージ（日本介助犬協会、渡辺美香、河原龍夫）
13：20〜14：20 井上京 presents 「リードアンサンブルの世界」（全力トリオ/山本直人トリオ）
14：40〜15：10 「otoLINK 社会実証ステージ」音楽でつなぐ、ひと・まち・未来（トヨタ自動車（株）吹奏楽団、鈴木バイオリンEXPOメモリアルバンド、愛知教育大学付属高等学校）
15：20〜15：50 Lilium
16：00〜16：30 Ha-san＆AMY
16：30〜17：00 愛知県立芸術大学 presents Ensemble Cekkiberta（アンサンブル・セリベルタ）
17：20〜17：50 聖霊中学校・高等学校 聖歌隊
2月15日（日）
11：00〜11：30 Centrair Music Circle "A.I.R."
11：40〜12：10 子どもコーラス マルシュ
12：20〜13：50 CHASKA ＆ BBN
13：10〜13：50 あきいちこ
14：00〜14：40 YAMAHA presents 妹尾美穂×保坂修平
14：50〜15：30 フリーヒルズジャズオーケストラ
15：40〜16：10 青春ガールズクワイア
16：30〜17：00 聖霊中学校・高等学校 オーケストラ部
17：00〜17：40 スギテツ presents 「音楽で巡る世界の旅〜アジア・オセアニア編〜」（源石和輝、妹尾美穂、あきいちこ、聖霊中学校・高等学校オーケストラ）
※進行状況により、スケジュールやプログラム内容を変更・休止する場合あり
【写真多数】『セントレア空港音楽祭2026』中学・高校生のオーケストラ、ジャズ、聖歌隊など多彩な出演者
同音楽祭は、プロ・アマ問わず中部地域で活躍するオールジャンルのアーティストたちが出演し、セントレアが多彩な音楽で彩られる。
■『セントレア空港音楽祭2026』概要
2026年2月14日（土）・15日（日）11：00〜18：00
※演奏の進行具合により、時間が変動する場合あり
開催場所：第1ターミナル4階イベントプラザ
観覧：無料
総合司会：
2月14日（土）河原龍夫（ラジオパーソナリティ）
2月15日（日）源石和輝（東海ラジオアナウンサー）
2月14日（土）
11：00〜11：30 名古屋たちばな高等学校 マーチングバンド部
11：40〜12：10 リカンターレ
12：20〜13：00 介助犬PRステージ（日本介助犬協会、渡辺美香、河原龍夫）
13：20〜14：20 井上京 presents 「リードアンサンブルの世界」（全力トリオ/山本直人トリオ）
14：40〜15：10 「otoLINK 社会実証ステージ」音楽でつなぐ、ひと・まち・未来（トヨタ自動車（株）吹奏楽団、鈴木バイオリンEXPOメモリアルバンド、愛知教育大学付属高等学校）
15：20〜15：50 Lilium
16：00〜16：30 Ha-san＆AMY
16：30〜17：00 愛知県立芸術大学 presents Ensemble Cekkiberta（アンサンブル・セリベルタ）
17：20〜17：50 聖霊中学校・高等学校 聖歌隊
2月15日（日）
11：00〜11：30 Centrair Music Circle "A.I.R."
11：40〜12：10 子どもコーラス マルシュ
12：20〜13：50 CHASKA ＆ BBN
13：10〜13：50 あきいちこ
14：00〜14：40 YAMAHA presents 妹尾美穂×保坂修平
14：50〜15：30 フリーヒルズジャズオーケストラ
15：40〜16：10 青春ガールズクワイア
16：30〜17：00 聖霊中学校・高等学校 オーケストラ部
17：00〜17：40 スギテツ presents 「音楽で巡る世界の旅〜アジア・オセアニア編〜」（源石和輝、妹尾美穂、あきいちこ、聖霊中学校・高等学校オーケストラ）
※進行状況により、スケジュールやプログラム内容を変更・休止する場合あり