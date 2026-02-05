BS10が長崎vs広島を全国無料生中継！ 松井大輔、森和幸、島田譲の豪華トリプル解説が決定
全国無料のBS放送局『BS10』は5日、明日2月6日（金）19時キックオフの明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド WEST第1節のV・ファーレン長崎対サンフレッチェ広島を全国無料で生中継する。
当日はキックオフ1時間前の18時から試合直前スペシャル企画を放送。日本代表の松井大輔、V・ファーレン長崎OBの島田譲、サンフレッチェ広島OBの森和幸という3名の豪華解説陣が、今季の見どころや展望を語り尽くす。19時キックオフの長崎対広島も豪華トリプル解説でお届けする。また試合前とハーフタイムには平和への想いをこめた「Little Glee Monster × Ｊリーグ SPECIAL LIVE」も放送することが決定した。
18時〜スペシャル企画『KO直前！Jリーグ開幕戦 長崎×広島 ~明治安田J1百年構想リーグ 第1節〜』
シーズンハイライトや明治安田Ｊ１百年構想リーグの見どころ＆展望を元日本代表の松井大輔と、８年前の長崎vs広島『PEACE MATCH』に出場した森和幸（元サンフレッチェ広島）・島田譲（元V・ファーレン長崎）が徹底解説するスペシャル企画！平和への祈りを込めた「Little Glee Monster × Ｊリーグ SPECIAL LIVE」や「長崎生まれ、広島育ち」を自認し、両地に深い愛着を持つ日本代表の森保一監督からの独占スペシャルメッセージもお届け。
18時55分〜試合中継／『Jリーグ開幕戦 長崎×広島 〜2026明治安田J1百年構想リーグ 第1節〜』
J1開幕！8年ぶり復帰の長崎が新生・広島を迎え撃つ。平和への祈りを込めた「PEACE MATCH」。ハーフタイムにはLittle Glee Monster再登場！
【解説】松井大輔／森和幸／島田譲
【実況】宮澤奎太（BS10アナウンサー）
放送形態
BS10（全国無料放送）※公式アプリ「つながるジャパネット」・コネクテッドTVでの配信はございません。BS放送でお楽しみください。
