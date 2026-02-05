高嶋ちさ子、ダウン症姉のモデルショットを公開！ 「仕事の顔になってるぅ〜」「とってもカッコいい」
バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子さんは2月4日、自身のInstagramを更新。ダウン症の姉のモデルショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】高嶋ちさ子、ダウン症姉のモデルショット
ファンからは「モデルデビューおめでとうございます」「すごい才能です」「イケてるぅ〜」「とってもカッコいいです」「仕事の顔になってるぅ〜」「ますます人気者になりますね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ますます人気者になりますね」ちさ子さんは「モデルのみっちゃん、表情豊か！ BEAMSさんとのプロデュース第二弾、今夜より高嶋ちさ子公式オンラインストアで販売開始です！」とつづり、4枚の写真を投稿。ダウン症の姉・未知子さんのモデルショットです。Tシャツやパーカーなどのアイテムを表情豊かに着こなしています。
「何があったの 気になるぅぅぅ」4日の投稿では「みっちゃんに私がプロデュースしたシャンプーをプレゼントしました！ 音声がないのは、あえてです。お察しください」と明かし、その時の様子を公開したちさ子さん。ファンからは「何があったの 気になるぅぅぅ」「何故か実家のような安心感があります」といった声が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
