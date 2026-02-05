もらったらうれしい「岩手県のお土産」ランキング！ 2位「南部せんべい」を抑えた1位は？【2026年調査】
家族や友人、職場への手土産など、贈る相手を想うほど悩みがちなお土産選び。全国各地には、味のよさはもちろん、洗練されたパッケージや話題性で心をつかむ名産品が数多くそろっています。
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「もらったらうれしいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、もらったらうれしい「岩手県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「手軽に食べられるので、お土産としてももらいやすく、普段のおやつにも最適だから」（30代男性／富山県）、「たまに硬めのせんべいを食べたくなるので」（50代男性／和歌山県）、「南部せんべいは食べたらやめられなくなったから」（40代男性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「素朴で食べやすく、季節限定の味もあって飽きずに楽しめるところが良いです」（50代女性／兵庫県）、「岩手のお土産と言えばわかりやすい&可愛い&美味しいのはこれ（かもめの玉子）かなと思います」（30代女性／大阪府）、「過去に頂いたことがあり、すごく美味しかった」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
