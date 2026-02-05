¡Ú FRUITS ZIPPER¡¦Ý¯°æÍ¥°á ¡Û¡¡¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤Ï¡Ö¥Í¥¤¥ë²ÄÇ½¤Ê¤È¤³¤í¡×¡¡¥È¥ì¥ó¥É¥Í¥¤¥ë¤âÅÁ¼ø
NAILIE AWARD 2025 ¼ø¾Þ¼° ¡õ Beauty of the year 2026 È¯É½²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÉôÌç¤«¤éºù°æÆüÆà»Ò¤µ¤ó¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¤µ¤ó¡¢Ý¯°æÍ¥°á¤µ¤ó¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈþÍÆÍ½Ìó¥¢¥×¥ê¡ÖNailie Beauty¡×¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éºòÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¿Íµ¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖNAILIE AWARD 2025¡×¼ø¾Þ¼°¤È¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥È¥ì¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖBeauty of the year 2026¡×È¯É½²ñ¡£
¥Í¥¤¥ëÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ý¯°æ¤µ¤ó¤Ïà»ä¤Ï¥Í¥¤¥ë¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÁª¤Ö»þ¤Ë¡¢ÀäÂÐ¥Í¥¤¥ë²ÄÇ½¤Ê½ê¤òÁª¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥Í¥¤¥ë¤¬Âç¹¥¤¡£»ä¤Î¡Ö¥Í¥¤¥ë°¦¡×¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤á¤È¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£
Â³¤±¤Æà¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Í¥¤¥ë¤¬´ðËÜ¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤â¿§¤ä·Á¤Ç°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤á¤È¥Í¥¤¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¡¢ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¾®¤µ¤á¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ëá¤È¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
MC¤«¤éº£Ç¯¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤Èàº£Ç¯¤â¥Í¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µîÇ¯¤ÏFRUITS ZIPPER¤È¤·¤Æ¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¥½¥í¤Ç¤â¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£·ò¹¯Âè°ì¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤òÀº°ìÇÕ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤±¤ë2026Ç¯¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤á¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£
