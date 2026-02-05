ファミリーマート、「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」開催 “肉球型”スイーツや人気菓子とコラボ
ファミリーマートは、22日の“ねこの日”に合わせて、ねこモチーフのデザート・パン・菓子や日用品などのオリジナル商品17種類を発売する「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」を、10日から全国のファミリーマート約1万6400店にて開催する。
【写真】かわいすぎでしょ…「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」コラボ商品
同社は、ねこ関連市場の拡大やペットへの家計支出の伸長、2月22日の「ねこの日」を起点とした“ネコノミクス”の盛り上がりを背景に、ねこモチーフのオリジナル商品を展開してきた。2022年2月22日の「スーパーねこの日」をきっかけに実験的な取り組みとしてスタートし、23年2月からは「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」として本格展開。昨年は過去最高の売上を記録した。
4回目となる今年は、“肉球”や“しっぽ”など、ねこの魅力を細部まで表現した商品に加え、ねこをモチーフにしたオリジナルパッケージを多数用意。『ハイチュウ』や『忍者めし鋼』といった人気商品との初コラボ商品など、店内が“ねこだらけ”になる商品をラインアップした。
キャンペーン期間中、「mofusand」デザインのホットスナック袋（ファミチキ袋）と中華まん袋が数量限定で登場。ファミチキ袋は全5種類、中華まん袋は全3種類のパッケージデザインとなっている。また、期間中にアプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、「mofusand 2026コラボ 描き下ろし マルシェバッグ」やファミマポイント222円相当が当たる。さらに期間中、対象のアイスを2個購入ごとに、限定デザインの「mofusand」オリジナルアクリルチャームが1個もらえるキャンペーンを実施する。
雑貨ブランドHAPiNS展開するオリジナルキャラクター「ふくふくにゃんこ」と、ファミペイ公式キャラクター「ファミッペ」が初めてコラボレーションした福袋「HAPPY BOX（ファミッペとふくふくにゃんこ）」をファミマオンラインにて発売。ファミッペが三毛猫「ミケランジェロ」の着ぐるみをまとった、もちもち触り心地のミニ抱きぐるみをはじめ、日常に癒しを届ける限定グッズを詰め合わせた。箱を開けた瞬間から“ふく（福）”と“癒し”を感じられる、特別なHAPPY BOXとなっている。
ファミリーマートは、「ねこの日」をいつも癒してもらっているねこへ恩返しする日と考え、地域猫活動（保護猫活動を含む）への支援強化の観点から、昨年より、2月22日の「ねこの日」に合わせて、「ペットフードドライブ」を設置。本企画は、家庭で眠っている未開封のペットフードをファミリーマート店舗に持ち寄り、保護猫などの食事支援に役立てる取り組み。
昨年は、ねこに関する名前を持つ店舗を中心に実施し、全国合計「2948匹のねこの1日分」に相当するペットフードが集まり、保護活動を実施している団体に保護猫たちへのごはんとして活用された「ファミリ〜にゃ〜ト ペットフードドライブ」を今年も実施。今年は実施を熱望した自治体やねこ好きの加盟店等店舗を拡大し、全国のねこにまつわる9店舗に設置する。
【商品詳細】
■「mofusand」監修商品
『肉球タルト（いちご＆チョコ）』248円※数量限定
発売日：2月10日（火）※沖縄県は2月13日（金）
発売地域：全国
にゃんこの肉球をイメージしたいちごムースをトッピングしたタルト。タルト台の中には、なめらかなチョコカスタードを入れた。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全3種類。
『mofusand わっふれ〜む』250円※数量限定
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国
もちもち生地の四角いワッフルの中にカスタード味のクリームを入れた。焼印は全10種類、オリジナルシールが1枚入（全12種類ランダム）。12種類のうち1種類は、ファミリーマートオリジナル描き下ろしデザインが入っている。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類。
『mofusand シリアルボウル&白桃ゼリー』960円※数量限定
発売日：2月10日（火）午前10時〜
発売地域：全国
「かいじゅうにゃん」と「子猫」デザインのシリアルボウル付き白桃ゼリー。シリアルボウルのデザインは2種類。
『ふたごのねこまんじゅう きゃにゃめるあん（2個入）』195円※数量限定
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国（北海道、沖縄県を除く）
2種類のにゃんこのかわいい顔をかたどったまんじゅう。中身の餡はキャラメル味の「きゃにゃめるあん」。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類。
『肉球印のもち入りどら焼き こしあん』211円※数量限定
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国
ふんわりとした生地で、北海道産小豆を使用したこしあんと求肥もちを挟んだどら焼き。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類。
『肉球すいーとぽてと』198円※数量限定
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国
かわいい肉球型のすいーとぽてと。やさしい芋の甘さを味わえる。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類。
『にゃんこのクッキー キャニャメルミルク味』145円※数量限定
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国
かわいいにゃんこの顔型クッキー。フランス産発酵バター入りのミルククッキーとキャラメルクッキーを組み合わせた。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類。
『にゃんチパック（にゃあん＆ホイップ）』178円
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国（沖縄県を除く）
肉球の焼き印を入れたパンにつぶあんとホイップをサンドしたランチパック。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類。
『しっぽみたいなキャラメルクリームサンド』178円
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国（北海道を除く）
ミルク風味の生地とキャラメル風味の生地でしましま模様のしっぽに見立てたパンに、キャラメルクリームをサンドしたちぎって食べやすいパン。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類。
※沖縄県では仕様と価格が異なる
『ハッピーニャーン』186円※数量限定
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国
とまらにゃい「コーンポタージュ」味のしあわせにゃハート型のハッピーターン。パッケージはつながるデザインで全4種類。
『ラムねこハイチュウ』257円※数量限定
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国
「mofusand」コラボのパッケージデザインは3種類。かむほどしあわせなしゅわぁ〜とラムネ入りのハイチュウ。
『ニャン者めし鋼 ピーチ味』183円※数量限定
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国
「mofusand」×忍者めし鋼コラボ商品。にゃんこ型と肉球型の2種アソートのピーチ味グミで、パッケージデザインは全2種類。
『午後の紅茶 おいしい無糖』170円※数量限定
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国
紅茶のシャンパンと称されるダージリン茶葉を20％ブレンドした香り豊かですっきりおいしい無糖のアイスティー。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類。
（C）mofusand
■「猫専門イラストレーターCoony（クーニー）」氏監修商品
『にゃんともおいしい くろねこテリーヌ ショコラ』248円※数量限定
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国
「にゃんともおいしい」シリーズ初の濃厚なショコラテリーヌ。猫専門イラストレーターCoony（クーニー）氏による、くろねこが描かれたパッケージデザインで、全4種類。
『Coonyねこねこサコッシュ＆ブラウニーセット』2220円※数量限定
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国5923店
描きおろしデザインのオリジナルサコッシュと焼菓子を詰め合わせた商品。
『Coonyねこティッシュ 220組』368円
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国
ピュアパルプ100%で上質の大好評にゃ〜トティッシュ。
■ヤマト運輸 コラボレーション商品
『クロネコのオムレット』298円※数量限定
発売日：2月10日（火）※沖縄県は2月13日（金）
発売地域：全国
ふんわりココアオムレット生地でココアクランチ入りのクリームを包み、ヤマトグループ公式キャラクター「クロネコ・シロネコ」の紙ピック1枚とクロネコをイメージしたネコ型のビスケットをトッピング。紙ピック、パッケージともにデザインは全3種類。
（C）ヤマトホールディングス・電通・坂崎千春
※価格は全て税込
【写真】かわいすぎでしょ…「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」コラボ商品
同社は、ねこ関連市場の拡大やペットへの家計支出の伸長、2月22日の「ねこの日」を起点とした“ネコノミクス”の盛り上がりを背景に、ねこモチーフのオリジナル商品を展開してきた。2022年2月22日の「スーパーねこの日」をきっかけに実験的な取り組みとしてスタートし、23年2月からは「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」として本格展開。昨年は過去最高の売上を記録した。
キャンペーン期間中、「mofusand」デザインのホットスナック袋（ファミチキ袋）と中華まん袋が数量限定で登場。ファミチキ袋は全5種類、中華まん袋は全3種類のパッケージデザインとなっている。また、期間中にアプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、「mofusand 2026コラボ 描き下ろし マルシェバッグ」やファミマポイント222円相当が当たる。さらに期間中、対象のアイスを2個購入ごとに、限定デザインの「mofusand」オリジナルアクリルチャームが1個もらえるキャンペーンを実施する。
雑貨ブランドHAPiNS展開するオリジナルキャラクター「ふくふくにゃんこ」と、ファミペイ公式キャラクター「ファミッペ」が初めてコラボレーションした福袋「HAPPY BOX（ファミッペとふくふくにゃんこ）」をファミマオンラインにて発売。ファミッペが三毛猫「ミケランジェロ」の着ぐるみをまとった、もちもち触り心地のミニ抱きぐるみをはじめ、日常に癒しを届ける限定グッズを詰め合わせた。箱を開けた瞬間から“ふく（福）”と“癒し”を感じられる、特別なHAPPY BOXとなっている。
ファミリーマートは、「ねこの日」をいつも癒してもらっているねこへ恩返しする日と考え、地域猫活動（保護猫活動を含む）への支援強化の観点から、昨年より、2月22日の「ねこの日」に合わせて、「ペットフードドライブ」を設置。本企画は、家庭で眠っている未開封のペットフードをファミリーマート店舗に持ち寄り、保護猫などの食事支援に役立てる取り組み。
昨年は、ねこに関する名前を持つ店舗を中心に実施し、全国合計「2948匹のねこの1日分」に相当するペットフードが集まり、保護活動を実施している団体に保護猫たちへのごはんとして活用された「ファミリ〜にゃ〜ト ペットフードドライブ」を今年も実施。今年は実施を熱望した自治体やねこ好きの加盟店等店舗を拡大し、全国のねこにまつわる9店舗に設置する。
【商品詳細】
■「mofusand」監修商品
『肉球タルト（いちご＆チョコ）』248円※数量限定
発売日：2月10日（火）※沖縄県は2月13日（金）
発売地域：全国
にゃんこの肉球をイメージしたいちごムースをトッピングしたタルト。タルト台の中には、なめらかなチョコカスタードを入れた。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全3種類。
『mofusand わっふれ〜む』250円※数量限定
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国
もちもち生地の四角いワッフルの中にカスタード味のクリームを入れた。焼印は全10種類、オリジナルシールが1枚入（全12種類ランダム）。12種類のうち1種類は、ファミリーマートオリジナル描き下ろしデザインが入っている。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類。
『mofusand シリアルボウル&白桃ゼリー』960円※数量限定
発売日：2月10日（火）午前10時〜
発売地域：全国
「かいじゅうにゃん」と「子猫」デザインのシリアルボウル付き白桃ゼリー。シリアルボウルのデザインは2種類。
『ふたごのねこまんじゅう きゃにゃめるあん（2個入）』195円※数量限定
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国（北海道、沖縄県を除く）
2種類のにゃんこのかわいい顔をかたどったまんじゅう。中身の餡はキャラメル味の「きゃにゃめるあん」。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類。
『肉球印のもち入りどら焼き こしあん』211円※数量限定
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国
ふんわりとした生地で、北海道産小豆を使用したこしあんと求肥もちを挟んだどら焼き。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類。
『肉球すいーとぽてと』198円※数量限定
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国
かわいい肉球型のすいーとぽてと。やさしい芋の甘さを味わえる。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類。
『にゃんこのクッキー キャニャメルミルク味』145円※数量限定
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国
かわいいにゃんこの顔型クッキー。フランス産発酵バター入りのミルククッキーとキャラメルクッキーを組み合わせた。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類。
『にゃんチパック（にゃあん＆ホイップ）』178円
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国（沖縄県を除く）
肉球の焼き印を入れたパンにつぶあんとホイップをサンドしたランチパック。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類。
『しっぽみたいなキャラメルクリームサンド』178円
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国（北海道を除く）
ミルク風味の生地とキャラメル風味の生地でしましま模様のしっぽに見立てたパンに、キャラメルクリームをサンドしたちぎって食べやすいパン。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類。
※沖縄県では仕様と価格が異なる
『ハッピーニャーン』186円※数量限定
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国
とまらにゃい「コーンポタージュ」味のしあわせにゃハート型のハッピーターン。パッケージはつながるデザインで全4種類。
『ラムねこハイチュウ』257円※数量限定
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国
「mofusand」コラボのパッケージデザインは3種類。かむほどしあわせなしゅわぁ〜とラムネ入りのハイチュウ。
『ニャン者めし鋼 ピーチ味』183円※数量限定
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国
「mofusand」×忍者めし鋼コラボ商品。にゃんこ型と肉球型の2種アソートのピーチ味グミで、パッケージデザインは全2種類。
『午後の紅茶 おいしい無糖』170円※数量限定
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国
紅茶のシャンパンと称されるダージリン茶葉を20％ブレンドした香り豊かですっきりおいしい無糖のアイスティー。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類。
（C）mofusand
■「猫専門イラストレーターCoony（クーニー）」氏監修商品
『にゃんともおいしい くろねこテリーヌ ショコラ』248円※数量限定
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国
「にゃんともおいしい」シリーズ初の濃厚なショコラテリーヌ。猫専門イラストレーターCoony（クーニー）氏による、くろねこが描かれたパッケージデザインで、全4種類。
『Coonyねこねこサコッシュ＆ブラウニーセット』2220円※数量限定
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国5923店
描きおろしデザインのオリジナルサコッシュと焼菓子を詰め合わせた商品。
『Coonyねこティッシュ 220組』368円
発売日：2月10日（火）
発売地域：全国
ピュアパルプ100%で上質の大好評にゃ〜トティッシュ。
■ヤマト運輸 コラボレーション商品
『クロネコのオムレット』298円※数量限定
発売日：2月10日（火）※沖縄県は2月13日（金）
発売地域：全国
ふんわりココアオムレット生地でココアクランチ入りのクリームを包み、ヤマトグループ公式キャラクター「クロネコ・シロネコ」の紙ピック1枚とクロネコをイメージしたネコ型のビスケットをトッピング。紙ピック、パッケージともにデザインは全3種類。
（C）ヤマトホールディングス・電通・坂崎千春
※価格は全て税込