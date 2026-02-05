¡Ú ºù°æÆüÆà»Ò ¡Û¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼10Ç¯¤Ç½é¤ÎÉ½¾´¤Ë´¶ÌµÎÌ¡¡¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥í¥ó¥°¤Ç¡¡à¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ø¥¢á¼õ¾Þ¡¡¡ÖÇÐÍ¥¶È¤â¤·¤Ã¤«¤ê³§¤µ¤ó¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¤¿¤é¡×
NAILIE AWARD 2025 ¼ø¾Þ¼° ¡õ Beauty of the year 2026 È¯É½²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÉôÌç¤«¤éºù°æÆüÆà»Ò¤µ¤ó¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¤µ¤ó¡¢Ý¯°æÍ¥°á¤µ¤ó¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈþÍÆÍ½Ìó¥¢¥×¥ê¡ÖNailie Beauty¡×¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éºòÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¿Íµ¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖNAILIE AWARD 2025¡×¼ø¾Þ¼°¤È¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥È¥ì¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖBeauty of the year 2026¡×È¯É½²ñ¡£
¥Ø¥¢ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºù°æ¤µ¤ó¤Ïà»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤«¤é¡¢É½¾´¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡£¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
±ð¤ä¤«¤Ê¹õÈ±¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÈ±¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤Ê¤¬¤éà¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤ÈÈ±¤ÎÌÓ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡£È±¤ÎÄ¹¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤«¤Ã¤³¤è¤¯Á°È±¤ò¾å¤²¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿á¤È¡¢º£Æü¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
MC¤«¤éº£Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤Èàº£Ç¯¤ÏÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î³Ì¤òÇË¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡£ÇÐÍ¥¶È¤â¤·¤Ã¤«¤ê³§¤µ¤ó¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢ÈôÌö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
