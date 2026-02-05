警察庁は５日、昨年１年間に懲戒処分を受けた全国の警察官と警察職員が前年比９８人増の３３７人に上り、過去１０年間で最多だったと発表した。

昨年１２月に警察官９人がオンラインカジノで金を賭けたとして処分された兵庫県警が、全国でワースト１位の５０人だった。

３３７人の処分の内訳は免職が４４人、停職が９７人、減給が１４４人などだった。年齢別では３０歳代以下が１９４人で５割超だった。逮捕者は計６４人で、前年より７人増えた。

処分の理由は、セクハラや盗撮など「異性関係」が最多の１０４人で、「窃盗・詐欺・横領等」が６３人、業務中にスマートフォンで遊ぶなどの「職務放棄・懈怠（けたい）等」が４４人と続いた。このほか、オンラインカジノでの賭博など「その他法令違反等」も３１人に上った。

都道府県別では、最多の兵庫県警に続き、川崎市の女性が殺害されたストーカー事件を巡る不祥事があった神奈川県警が３４人。警視庁が３０人、大阪府警が２６人の順だった。福岡県警は１８人だった。

警察庁は「若手がスマホで遊ぶ事案が目立つ。重く受け止め、職員への指導を強化していく」としている。