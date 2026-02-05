Switch「ドラゴンクエストモンスターズ３」が60%OFFと超お買い得！マイニンテンドーストアにて2月25日までセール開催中
【「ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅」Nintendo Switch版】 セール期間：2月25日23時59分まで 価格：7,678円 → 3,071円（60%OFF）
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスは、RPG「ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅」Nintendo Switch版をマインテンドーストアにてセール価格の3,071円で販売している。期間は2月25日23時59分まで。
「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズ最新作である本作は、主人公・ピサロが真の王を目指すべく、モンスターマスターとなることを決意して旅立つ物語が描かれる。
配合システムはこれまでのシリーズから進化。新たな組み合わせで、おなじみのモンスターや魔王など様々なモンスターを生み出すことができる。
セール期間中は販売価格が60%OFFに。通常よりもお得な3,071円で購入することができる。
□マイニンテンドーストア「ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅」のページ
(C) SUGIYAMA KOBO