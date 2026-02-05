Cocomi、妹・Koki,の誕生日に幼少期ショット公開「お顔が出来上がってる」「キムタクみを感じる」の声
【モデルプレス＝2026/02/05】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが2月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。妹でモデル・女優のKoki,（「o」の上に「‐」が正式表記）が誕生日を迎えたことを祝福し、話題を呼んでいる。
【写真】23歳キムタク次女「目元がお父さんにそっくり」幼少期ショット
Cocomiは「本日誕生日の豆」と綴り、Koki,の幼少期写真を公開。 写真には、カメラをじっと見つめる可愛らしいKoki,の姿が収められており、妹への愛情が伝わる投稿となっている。
この投稿には「小さい頃からお顔が出来上がってる」「可愛すぎる」「目元がお父さんにそっくりでキムタクみを感じる」「姉妹愛にほっこり」「幼少期からオーラがすごすぎる」「豆っていう呼び方が仲良しで微笑ましい」「成長しても変わらない美しさですね」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】