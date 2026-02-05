美人インフルエンサー、ミニスカ×ルーズソックス姿で魅了「脚長すぎ」「完璧なプロポーション」
【モデルプレス＝2026/02/05】男女3人組マルチクリエイターグループ・PKAのメンバー・かっぱが2月4日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露した。
かっぱは街角で撮影された、緩めのカーディガンに、ミニスカートを合わせた姿を公開。脚にはルーズソックスを着用し、ミニスカートからスラリとした脚が際立っている。
また、顔ほどの大きさのピザを食べるショットも投稿している。
この投稿にファンからは「本当にスタイル抜群」「可愛すぎる」「完璧なプロポーション」「脚長すぎ」などといった声が寄せられている。
ゆうぴーまん（P）・かっぱ（K）・あっぷる（A）の幼馴染3人組からなるPKAは、2016年から活動を開始。日々の思い出をSNSで発信する中で、MixChannelにアップしたダンス動画から火が付き、YouTubeではメイク動画や恋バナなどの企画で同世代を中心に話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
