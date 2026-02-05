浅野忠信の18歳年下妻・中田クルミ、水着ショットで美スタイル披露「目を奪われる」「美女オーラ凄い」と反響
【モデルプレス＝2026/02/05】俳優・浅野忠信の妻で女優の中田クルミが2月4日、自身のInstagramを更新。滞在中のセブ島でのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】浅野忠信の18歳年下妻「目を奪われる」美スタイル輝く水着姿
中田は「CEBU 滞在3日目で食中毒になったけどハプニングも含めていい思い出」とつづり、写真を複数枚投稿。ドリンクを楽しむ姿や美しい景色、泡プールで笑顔を見せる動画などとともに、大きく背中が開いたホルターネックの水着姿でビーチへ向かうバックショットも公開しており、美しい背中のラインが際立っている。
この投稿は「目を奪われる」「美女オーラ凄い」「食中毒心配です」「素敵な写真ばかり」「美しい奥様で浅野さんが羨ましい」などと反響が寄せられている。
中田は浅野と2022年8月に結婚を発表。当時18歳の年の差婚として注目を浴びていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】浅野忠信の18歳年下妻「目を奪われる」美スタイル輝く水着姿
◆中田クルミ、セブ島バカンスショット披露
中田は「CEBU 滞在3日目で食中毒になったけどハプニングも含めていい思い出」とつづり、写真を複数枚投稿。ドリンクを楽しむ姿や美しい景色、泡プールで笑顔を見せる動画などとともに、大きく背中が開いたホルターネックの水着姿でビーチへ向かうバックショットも公開しており、美しい背中のラインが際立っている。
◆中田クルミの投稿に反響
この投稿は「目を奪われる」「美女オーラ凄い」「食中毒心配です」「素敵な写真ばかり」「美しい奥様で浅野さんが羨ましい」などと反響が寄せられている。
中田は浅野と2022年8月に結婚を発表。当時18歳の年の差婚として注目を浴びていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】