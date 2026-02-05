おばたのお兄さん「なぜか節分に気合を入れる妻」山崎夕貴アナ＆息子との鬼コスプレ披露「お子さんパパそっくり」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/05】お笑い芸人・おばたのお兄さんが2月3日、自身のInstagramを更新。節分の鬼に扮した家族ショットを公開した。
【写真】37歳芸人「お子さんパパそっくり」フジアナ妻＆息子との本気コスプレ
おばたは「節分！！なぜか節分に気合を入れる妻です！」とつづり、自身が上半身裸に黄色いトラ柄のパンツ、妻・フジテレビの山崎夕貴アナウンサー（※「崎」は正式には「たつさき」）が白いTシャツに黄色いトラ柄のパンツ、息子がタンクトップにピンクのトラ柄のパンツをそれぞれ着用し、頭に鬼の角をつけた家族3ショットを公開。おばたと山崎アナは片目を小さい鬼の面で隠しており、「片目を隠す伊達政宗スタイルは息子の指示です！」と綴った。
また、こん棒を持ってポーズをとる息子の姿や夫婦ショットなども投稿している。
この投稿に、ファンからは「全力で楽しめるの素敵」「お子さんパパそっくり」「小さい鬼可愛すぎる」「ほのぼのしてて癒された」「幸せ溢れてる」などと反響が寄せられている。
おばたは、山崎アナと2018年3月30日に結婚を発表。2023年8月27日には第1子となる長男が誕生した。（modelpress編集部）
◆おばたのお兄さん、節分家族ショット公開
◆おばた家の節分ショットに反響
