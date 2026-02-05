FRUITS ZIPPER櫻井優衣、黒オフショルダードレスで大人の魅力「私のネイル愛が届いた」2026年の抱負も語る【Beauty of the year 2026】
【モデルプレス＝2026/02/05】FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が5日、都内で行われた「Beauty of the year 2026」発表会に桜井日奈子、谷まりあとともに登壇。現代のビューティートレンドの象徴する存在として輝いた著名人に贈られる同賞を受賞し、喜びを語った。
【写真】ふるっぱーメンバー“メンカラじゃない”衣装が新鮮
FRUITS ZIPPERとしてはミントグリーンの衣装を着用することが多いが、この日はシックな黒のオフショルダードレスで登場し、会場を魅了。「ネイル部門」の受賞となり、「本当に光栄に思います。ネイルの資格を撮ったり、アルバイトは絶対にネイル可能のところを選んだりとネイルが大好き。私のネイル愛が届いたのかなと思い、うれしく思います」と喜んだ。
この日のネイルについて聞かれると「授賞式ということでシンプルだけど指先まで輝くようなネイルにしてきました。指先がすごく長く見えるネイルが好きで、今回はヌーディーなカラーを使いました。ポイントは、ヌーディーをベースにフレンチを薄いピンクにして調和させて、より指先が長く見せられるようなネイルにしてきました」と紹介し、こだわりのネイルを披露した。
普段のネイルは「シンプルなネイルが基本は好き」といい、「シンプルでも色や形で印象が変わるのは面白いと思っているので、そこで印象を変えて楽しんでいる」とコメント。最近のトレンドを問われると「最近は小さめのストーンをランダムにつけるのが流行っているのかな…？今回もそういうのを意識してきました」と語った。
2026年の抱負については「今年もいろんなネイルを楽しみたい」としつつ、さらに「FRUITS ZIPPERとしても昨年紅白に初出場したり、ソロでもメジャーデビューさせていただいたので、健康第一にたくさんお仕事を精一杯頑張って、駆け抜ける2026年にしたい。たくさんことに挑戦したいです、頑張ります！」と意気込んだ。
また「ヘア部門」は桜井日奈子、「アイ部門」は谷まりあが受賞。さらに、授賞式にはCANDY TUNEの桐原美月、福山梨乃、南なつ、立花琴未、村川緋杏の5人がプレゼンターとして登場し、「企業部門」の受賞企業にトロフィーを授与した。（modelpress編集部）
