理想は「パク・ソジュン＆リュ・ジュンヨル」11歳上ハ・ジョンウと“真剣交際”の韓国女優、過去発言が再注目

女優のチャ・ジョンウォン（36）が、俳優ハ・ジョンウ（47）と真剣交際中であることが明らかになった。

年内の結婚報道も浮上する中、彼女が過去に語っていた“理想のタイプ”にも改めて関心が集まっている。

【写真】ハ・ジョンウの父、76歳で39歳下女性を妊娠させる

ハ・ジョンウが今年7月に結婚するという報道が2月4日に流れた。

これについて、ハ・ジョンウの所属事務所ワークハウスカンパニーは、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「交際しているのは事実だが、結婚はまだ確定していない。7月の結婚説も事実ではない」「俳優が普段、結婚に関する質問に『今年はしないといけない』『夏にはしないといけない』と冗談交じりに答えてきた言葉が、拡大解釈された可能性がある」と説明。ハ・ジョンウ本人も「確定したことはない」と直接否定している。

（写真提供＝OSEN）チャ・ジョンウォン

当初、お相手は「一般女性」と説明されていたが、その後、女優のチャ・ジョンウォンで、8〜9年にわたって交際してきたことも判明した。

チャ・ジョンウォンは、2012年公開の映画『怖い話』でデビュー。その後、ドラマ『お願い、ママ』『彼女はキレイだった』『あなたが眠っている間に』『無法弁護士〜最高のパートナー』『チェックメイト！〜正義の番人〜』『ユ・ビョルナ！ムンシェフ〜恋のレシピ〜』『プレーヤー2：クンたちの戦争』などに出演し、着実にキャリアを構築してきた。ファッション・ビューティーインフルエンサーの顔も併せ持ち、SNSのフォロワー数は100万人を超えるほどの人気を誇る。

そんなチャ・ジョンウォンは2018年、ファッション誌『bnt』のインタビューで理想のタイプを問われた際、清潔感がありシンプルなスタイルを好むとして、俳優のパク・ソジュンとリュ・ジュンヨルの名前を挙げていた。結果的に、ハ・ジョンウとの交際開始時期がこの頃だった可能性もあるとみられている。

また当時のインタビューでは、演技に対する思いも語っていた。22歳の頃、道端でのスカウトをきっかけに芸能界入りした彼女は、幼い頃から俳優になる夢を持ち続けてきたという。演技については「自分が怠けないようにしてくれる原動力」とし、常に演技に対する渇望を感じていると明かしていた。

（写真提供＝OSEN）パク・ソジュン（左）、リュ・ジュンヨル

ハ・ジョンウ

長年にわたり静かに関係を育んできたとみられる2人。今夏の結婚こそ否定しているものの、ゴールインは、そう遠くないのかもしれない。