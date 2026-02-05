「彼女イラネ！」と強がっても、女性にバレバレの「後ろ向きな本音」９パターン
お金はかかるわ、自分の時間はなくなるわで、「彼女なんていらない」と公言している男性は多いでしょう。しかし、自分の本心が伝わらずに、世間からは「ただのやせ我慢」だと憐れまれている可能性もあるようです。そこで今回は10代から30代の独身女性189名に聞いたアンケート結果を参考に「『彼女イラネ！』と強がっても、女性にバレバレの『後ろ向きな本音』９パターン」をご紹介します。
【１】目の前にいる女性で手を打つよりも、「理想の美女との出会いを待っている」
「マンガとかアニメで都合の良い恋愛を夢見過ぎ」（10代女性）というように、現実が把握できていないのだろうと分析されるパターンです。いっそアニメキャラと付き合いたいと吹っ切れたほうが、周りも気持ち良く見守ってくれるかもしれません。
【２】恋愛に翻弄されて「自分のペースを乱されたくない」
「自分の世界に閉じこもってれば？って感じ」（20代女性）というように、狭量な男だと見放されるパターンです。前向きな意味で趣味や仕事を優先しているのであれば、熱い思いを余すところなく語ると、逆に「この人面白い」と興味をもってもらえるかもしれません。
【３】母親が身の回りの世話をしてくれれば、「ほかの女性がいなくてもいい」
「快適な実家暮らしだと、母親が障壁なんだろうなと思います」（30代女性）というように、ただのマザコンなのだろうと決めつけられるパターンです。「シャツは自分でアイロンがけしてる」などと自立した面も明かすと誤解が解けるかもしれません。
【４】ひどい女性に振り回された過去があり、「いっそ一人でいるのがラク」
「どんなトラウマがあるのかと思うと、下手に突っ込めない」（20代女性）というように、過去の悲惨な恋愛を勝手に推理されるパターンです。もしそうだった場合は、あえて面白おかしく元カノエピソードを披露すると、同情してもらえるでしょう。
【５】虚勢を張ることで、「俺様な自分をアピールしたい」
「『え、なんでなんで？』って聞いて欲しいだけなんじゃない？」（20代女性）というように、面倒なかまってちゃんだと断定されるパターンです。勘違いされたくなければ、「今は」と前置きしてその理由を並べると良いでしょう。
【６】いい歳なので、「結婚まで考えるのが怖い」
「年齢的に『お付き合い即結婚』が既定路線なので、ビビるんでしょうね」（30代女性）というように、結婚から逃げていると推察されるパターンです。むしろ「彼女は欲しい！ でも結婚したくない」と開き直ったほうが好印象かもしれません。
【７】片想いの痛手を引きずっていて、「一歩踏み出す勇気がない」
「婚約破棄を経験している男性は、まるで腫物扱いです」（20代女性）というように、単に傷つくことをおそれているのだろうと見られるパターンです。図星なら、「ほら、下手に男からいくとストーカーだって言われるじゃん？」とフォローしても良いでしょう。
【８】身だしなみや人付き合いなど、「恋につながる努力が苦手」
「ちゃんとお風呂に入ってない人じゃ、そりゃ無理」（20代女性）というように、モテるための基本さえ押さえられないのだろうと邪推されるパターンです。合コンなどには心底興味を持てないとしても、せめて清潔感だけは保っておくと、余計な詮索をされずに済みそうです。
【９】いらないんじゃなくて、「どう頑張っても彼女ができない」
「交際経験ゼロとかだと説得力なしです」（20代女性）というように、女性に縁がないくせに強がっていると思われているパターンです。「彼女なんていらない！ …てか、できない？（笑）」と冗談めかしたほうが好感をもたれるでしょう。
図星であれ、誤解であれ、「彼女イラネ！」と宣言する以上、周囲が納得のいくいいわけを用意しておいたほうが良いようです。もっとも余計な詮索を避けるには「彼女？ ほしーねー（笑）」とヘラヘラしているのが無難かもしれません。（熊山 准）
【調査概要】
期間：2013年10月13日（日）から20日（日）まで
対象：合計189名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
