【Daniel Defense DDM4 V7P（Eshooter Kestrel電子トリガー搭載版）】 2月26日 発売予定 価格：58,800円 【FALKOR Defense Recce 223 Ambi Sport（Eshooter Kestrel電子トリガー搭載版）】 2月26日 発売予定 価格：55,800円

APS JAPANは、電動ガン「FALKOR Defense Recce 223 Ambi Sport」（55,800円）と「Daniel Defense DDM4 V7P」（58,800円）について、MOSFETをEshooter Kestrel電子トリガーにアップデートしたモデルを2月26日に発売する。

「FALKOR Defense Recce 223 Ambi Sport」は、ボルトアクションライフルやカスタムARなどの実銃を開発しているFalkor Defenseから正規ライセンスを取得し開発された電動ガン。ビレットタイプのAR-15レシーバーレプリカに銃器グレードの外装仕上げが施されている。クイックスプリングチェンジ 「New Edge II」ギアボックス、450発の大容量マガジン、フル/セミオート機構、6.10mmルーズバレルによる精度向上、13枚歯セクターギヤによる11.1v対応などを備えている。

「Daniel Defense DDM4 V7P」は、DanielDefense社正規ライセンスを取得して製品化されたARスタイル電動ガン。CNC加工によって作られたMFR 9.0 M-LOKハンドガードと10.3インチアウターバレルの組み合わせによって素早いハンドリングができる。また、ストックにはフォールディングストックアダプターを採用しており、最短時の全長が510mmに収まる。外装パーツはアルミ合金製ながらも高い剛性と2.6kgの軽量さを両立している。

「FALKOR Defense Recce 223 Ambi Sport」詳細

「Daniel Defense DDM4 V7P」詳細

全長：840mm (最小ストックポジション時) 重量：2.6kg インナーバレル：6.10mmルーズバレル 約370mm 装弾数：300発 (スタンダード電動ガンM4系互換) 動力源：11.1v スリムタイプ LiPoバッテリー推奨（後方配線・Tコネクター） メカボックス：Ver.2- New Edge II (8mmベアリング・電子トリガーKestrel搭載) フルスチールラックギアピストン クイックチェンジスプリングガイド モーター：ハイトルクパフォーマンスモーター (ロングタイプ) マズル：14mm逆ネジ (CCW) 発射モード：セミ / フルオート / セーフティ ホップアップ：可変ダイヤル式全長：705-785mm (ストック調節時) 510mm (ストック折畳時) 重量：2.6kg 装弾数：450発 動力源：11.1v スリムタイプ LiPoバッテリー推奨（後方配線・Tコネクター） 参考初速：80-90 m/s (0.20g使用・適正ホップ時) 参考サイクル：17.9rps (11.1v使用) ※使用するバッテリー性能によって異なります インナーバレル：約250mm (6.10mmルーズバレル) メカボックス：Ver.2- New Edge II (8mmベアリング・電子トリガーKestrel搭載) フルスチールラックギアピストン クイックチェンジスプリングガイド モーター：ハイトルクパフォーマンスモーター (ロングタイプ) マズル：14mm逆ネジ (CCW) 発射モード：セミ / フルオート / セーフティ ホップアップ：可変ダイヤル式

(C)APS-JAPAN. ALL RIGHT RESERVED.