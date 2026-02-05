全国に「眼鏡市場」を展開するメガネトップは、スマートグラス「Linse（リンゼ）」2モデルを2月6日に発売します。

カメラ内蔵で撮影・音楽・通話に使える「Linse」

上位モデル「Linse」はカメラを内蔵し、写真や動画の撮影、音楽再生、通話に利用できるスマートグラス。Linseは「Luminous（明瞭で）」「Interactive（双方向な）」「Next-Gen（次世代の）」「Smart（スマート）」「Eyewear（アイウェア）」から名付けた名称で、ガジェットとしてではなく「毎日かけるメガネ」としての普及を目指し、4年かけて開発されたとのこと。

レンズの隣に1200万画素カメラを内蔵。縦方向の写真と動画を撮影でき、動画は1920×1440の解像度と30fpsのフレームレートで撮影できます。テンプルの上にあるシャッターボタン、スマートフォンアプリの撮影ボタン、音声操作の3通りの操作で撮影が可能。撮影した画像や動画はグラス本体からスマホにインポートして利用できます。

撮影の際のプライバシーにも配慮。撮影時には正面でLEDライトが点灯し、LEDライトをふさいで隠した状態では撮影ができない他、写真撮影時にはシャッター音が鳴ります。

テンプルの上下にスピーカーを搭載し、音漏れの少ない状態で周囲の音を聞きながら音楽が楽しめます。テンプル側面のタッチとスワイプ操作で音楽の再生や音量調整が可能。本体で約4時間の連続再生ができ、充電ケースは約10回の充電に対応します。

テンプル側面のマイクと内蔵スピーカーによる通話にも対応。上位モデルのLinseは、通話時のノイズキャンセリング機能と録音機能も搭載しています。

オーディオグラス「Linse Lite」も発売

カメラ非搭載のオーディオグラス「Linse Lite」もラインアップ。通話時のノイズキャンセリングと録音機能を搭載しない他、防水・防塵の等級もLinseがIP54、Linse LiteがIPX4と異なります。

Linseの価格は5万5000円（税込）、Linse Liteの価格は1万9800円（税込）。利用方法や注意点を説明して販売する方針からオンラインショップでは取り扱わず、眼鏡市場の130店舗でのみ販売します。