リップガーディアンの新作♡ティントグロスで叶う蜜つや唇

大人の上質キレイを守る「リップガーディアン」から、シロップのような蜜つやをまとえる新作ティントグロスが登場します。今回発売されるのは、つや・色もち・うるおいを同時に叶える「リップガーディアンNシロップラップティント」。唇を包み込むようなちゅるんとした仕上がりで、忙しい毎日でもきれいをキープ。ひと塗りで気分まで華やぐ、新しいリップ体験が始まります♡

蜜あめ発想のシロップつや処方

リップガーディアンNシロップラップティントは、ウォーターティントに最大量※2のオイルを配合したオイルフロート処方を採用。

塗って約3分後※5に、唇の上で透明なつやトップコート層を形成し、色・つや・うるおいをしっかりキープします。

縦じわレス※1なむちぷる唇を演出し、時間が経ってもつけたての美しさが続くのが魅力です。

※1メイクアップ効果による

※2リップガーディアンにおいて

春の光に映えるperiperaティント♪ちゅる桃リップ全22色

毎日使いたいケア発想リップ

保湿成分として月見草油、ローズヒップオイル※3、ツバキ油、シアバター、ヒアルロン酸、セラミドを配合。唇の荒れや乾燥を防ぎ、使うたびうるおいを与えます。

べたつかずみずみずしい使用感で、柔らかな起毛チップが唇にやさしくフィット。ケアとメイクを同時に叶える、毎日使いたくなるティントグロスです。

※3カニナバラ果実油

透明感カラー全4色ラインナップ

カラーは、きらきらラメ入りの全4色展開。

01キャンディシロップ

02ローズミスト

03チャイティー

04ポメロフィグ

いずれも透明感のある発色で、蜜がけしたようなつや仕上がりが特長です。価格は全4色各1,500円(税込1,650円)。

2026年2月26日(木)よりロフトにて先行発売、3月19日(木)より全国発売となります。

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

ひと塗りで叶う蜜つや勝ちリップ

シロップのようにあふれるつやと、うるおいを守る処方を両立したリップガーディアンNシロップラップティント。

唇にのせて待つだけで完成するトップコート層が、忙しい日常でも美しい仕上がりをサポートします。

毎日のメイクを格上げしてくれるティントグロスで、自分らしい大人のつやリップを楽しんでみてください♡